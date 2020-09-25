كاف يحتفل بعيد ميلاد بابا نجيدا الـ47: نسر منتخب نيجيريا

احتفل الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، بعيد ميلاد نجم المنتخب النيجيري السابق تيجاني بابانجيدا، والذي ولد في مثل هذا اليوم من 25 سبتمبر عام 1973 ليتم عامه الـ 47، ونشر الكاف عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، صورة لبابانجيدا بقميص المنتخب النيجيري، وهنأه بهذه المناسبة قائلا: " عيد ميلاد سعيد لنسر نيجيريا السابق تيجاني بابانجيدا".



الكاف يحتفل بعيد ميلاد نجم نيجيريا

تيجاني بابانجيدا، من مواليد 25 سبتمبر 1973 في كادونا في نيجيريا، لاعب كرة قدم نيجيري، و قد لعب مع منتخب نيجيريا لكرة القدم بين عامي 1994 و2002.



بابانجيدا

وعلى جانب آخر، كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" خاطب الاتحادات الوطنية للعبة من أجل تطبيق تقنية الفيديو "VAR" في جميع المسابقات منذ دور ربع النهائي حتى المباراة النهائية، حيث ذكر موقع " le360" المغربى، أن هذه الخطوة من الكاف جاءت بعد النتائج الجيدة التي عرفتها استعمال هذه التقنية في بعض الدول الإفريقية بمختلف البطولات.

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وأضاف الموقع أن الكاف أكد أن الهدف من هذه الخطوة هو تطوير ومساعدة التحكيم الإفريقي خاصة في المنافسات الكبيرة، كما قدم الاتحاد الأفريقى شكره لجميع الاتحادات على المساهمة في هذه الخطوة.

وأشار الموقع إلى أن المغرب تعد أول دولة إفريقية تحصل على ترخيص من المجلس الدولي للعبة (الإيفاب)، لاستخدام تقنية الفيديو الفيديو في المسابقات المحلية، حيث تم استعمالها لأول مرة في مباراتي فريقي الدفاع الحسني الجديدي أمام الاتحاد البيضاوي بملعب طنجة، وحسنية أكادير ضد المغرب التطواني بملعب مراكش، ضمن منافسات نصف نهائي منافسات كأس العرش.

من ناحية أخرى، أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، مؤخرا عن المواعيد الجديدة لفترات القيد الخاصة بالأندية فى المسابقات الأفريقية بالموسم الكروى الجديد 2020-2021.

