تقارير غانية تكشف عرض الزمالك لضم ريتشموند بواكى مقابل 2 مليون دولار

كشفت تقارير صحفية غانية أن نادي الزمالك قدم عرضا بقيمة 2 مليون دولار لنادى ريد ستار بلجراد الصربي للتعاقد مع المهاجم الغانى الدولى ريتشموند بواكي، وأوضح التقرير أن المهاجم لم يشارك بشكل مستمر مع ناديه فى الموسم المنقضي بسبب الإصابات، وأوضح أن بواكي على رادار عملاق مصر نادى الزمالك، وقال التقرير نقلا عن إذاعة Light FM فى كوماسي، إن الزمالك قدم عرضا رسميًا بقيمة 2 مليون دولار إلى ريد ستار بلجراد، وبدأ محادثات مع النادى لضم المهاجم، وأن المحادثات تسير بسلاسة لكن العملاق الصربي لم يقبل عرض الزمالك حتى الآن.

ريتشموند بواكى البالغ 27 عامًا خاض العديد من التجارب، أبرزها مع جيانجسو سونينج الصيني وأتلانتا وإلتشي ويوفنتوس في إيطاليا.

من ناحية أخرى، تحدث مصطفى محمد، نجم هجوم فريق الزمالك، لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، عن موقفه من العرض المقدم من فريق فناربخشة التركى، للحصول على خدماته، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، مقابل 2.5 مليون يورو، كما تحدث عن لقب البلوزر، الذى تطلقه الجماهير المصرية عليه.

قال مصطفى محمد، عن عرض فناربخشة التركي،:"أنا أرغب فى الإنضمام إلى هذا النادى التركي الرائع، لقد حان الوقت من أجل اتخاذ خطوة إلى الأمام والانضمام إلى أحد الأندية الأوروبية".

وأضاف نجم هجوم الفارس الأبيض، "أنا لاعب كرة قدم محترف، أريد اللعب مع فريق فناربخشة التركى، فى أسرع وقت ممكن، أريد أن يتطور مستواى فى بطولة كبيرة مثل الدوري التركي.

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وعن تطوره الكبير مع الزمالك رد قائلا، "شرف كبير أن ألعب للزمالك، إنه أحد أكبر الأندية في إفريقيا، هناك دائما حماس دائم لدى الجماهير، يدفع اللاعبين من أجل تحقيق البطولات".

وعن لقب البلدوزر، قال مصطفى محمد:"الناس تطلق هذا اللقب، فى إشارة إلى اللاعب القوى، ولكن مؤخرا حصلت على لقب جديد، وهو الأناكوندا".

وكان مسؤولو نادى الزمالك، قد رفضوا مؤخرا عرضًا من نادي فناربخشة التركي للتعاقد مع مصطفي محمد، مقابل 2.5 مليون يورو بالإضافة لـ 5% من إعادة بيعه مستقبلاً، ورفض نادي الزمالك العرض بسبب ارتباط الفريق بمواجهتي الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال افريقيا، وهي البطولة التي يسعى الزمالك للتويج بها بعد غياب أكثر من 18 عام.



تقرير غاني يتحدث عن عرض الزمالك لضم بواكي



