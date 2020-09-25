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اتحاد الكرة يحدد من 15 لـ25 نوفمبر موعدا للجمعية العمومية

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علم"اليوم السابع" أن اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، أستقرت على موعد الجمعية العمومية لمناقشة التعديلات على اللائحة الجديدة في الفترة ما بين 15 لـ25 نوفمبر القادم، بعد الوصول لصياغة كاملة للائحة بالتنسيق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم، ومن المنتظر أن تضم الجمعية العمومية من 95 لـ100 ناد فقط، بعد قرار تخفيض عدد الأعضاء الذى يعد من أهم الأهداف التي يسعى فيفا لتطبيقها في الكرة المصرية.

 

وجاء الموعد الجديد ليتماشى مع اللائحة التى تمنع إقامة أى اجتماع للجمعية العمومية إلا بعد انتهاء الموسم الكروى حتى يتم تحديد الأندية التى لها حق الحضور والتصويت واعتمادها من اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة، خاصة أن الأندية تحصل على النقاط الـ50 التى تؤهلها لعضوية الجمعية العمومية بعد انتهاء الموسم وليس بمجرد المشاركة .

 

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وأكد مسئولو اللجنة الخماسية أن الأمر لا يتعلق بالمشاركة فقط، لأنه ربما يشارك أى ناد فى مسابقات اتحاد الكرة، وبعد ذلك يتورط فى أى أزمة مثل تفويت المباريات مما يستوجب استبعاده، لذا لا يصح منحه الـ50 نقطة إلا بعد انتهاء الموسم ليتم تسجيله فى الجمعية العمومية ويكون له حق الحضور والتصويت، أما مجرد المشاركة فهو أمر يخالف اللائحة.

 

 

 


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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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