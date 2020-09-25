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رئيس الوزراء الكويتى يؤكد على ضرورة الحل السياسى لأزمة اليمن

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قال رئيس الوزراء الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، إن وباء كشف أهمية تعزيز النظم الاقتصادية والبيئية لمواجهته، مشدداً على ضرورة تسريع العمل لتوفير لقاح كورونا وتوفيره للجميع.

وأعرب خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن تأييده دعوة الأمم المتحدة لوقف إطلاق نار عالمى من أجل توحيد الجهود لدحر وباء كورونا.

وتابع: "نؤكد على موقفنا الداعم لحقوق الشعب الفلسطينى وأهمية استئناف مفاوضات السلام وفقا للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية"، مشيراً إلى أن نؤكد على الحل السياسى للأزمة اليمنية

وأكد أنه لا حل عسكريا للأزمة السورية، مجددا الدعوة للأطراف الليبية لتغليب لغة الحوار. واستكمل رئيس الوزراء الكويتي: " ندعم فى جميع إجراءاتها لحماية أمنها واستقرارها"

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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