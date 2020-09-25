الإخوان كذبة وانتهت.. تريند جديد يفضح الحشد المفبرك للجماعة الإرهابية

حرص عدد كبير من المدونين عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعى على دق "المسمار" الأخير في نعش الجماعة الإرهابية التي تواصل أكاذيبها المستمرة على الشعب المصري، حيث تصدر هاشتاج "الاخوان كذبة وانتهت" تريند تويتر، نتيجة للتدوينات والمشاركات الهائلة به والتى تميزت بالسخرية من منشورات الإعلاميين التابعين للتنظيم الإرهابى، والتى تحتوى على فيديوهات وصور مفبركة من مظاهرات ووقفات احتجاجية سابقة للإيحاء بوجود غضب من الأهالى فى بعض المناطق.



قائمة تريند تويتر

وسرعان ما تصدر الهاشتاج الذي ضم عدد كبير من التدوينات الساخرة، قائمة الأكثر تدويناً وتغريداً عبر تويتر، ليحظى الهاشتاج على أكثر من 27 ألف تغريدة خلال دقائق قليلة، للتأكيد على وعى المصريين من تلك المنشورات الكاذبة التي يطلقها المذيعين الهاربين عبر قنوات التنظيم الإرهابى التى تبث من قطر وتركيا.

وكتب أحد المشاركين فى الهاشتاج: " كذبوا ثورة يونيو، كذبوا قناة السويس الجديدة، كذبوا وجود الطرق الجديدة، كذبوا بناء المدن الجديدة، كذبوا العلاج المجاني، كذبوا الأزهر وهاجموه، كذبوا كل المشاريع اللي اتعملت، كذبوا كل حاجة، حتى الشهداء قالوا عليهم كذبة كبيرة، همه عايشين ع فكرة الكذبة، مع إن الحقيقة إن الإخوان كذبة وانتهت".

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احد المشاركين



احدي التدوينات

وشارك آخر قائلاً: "الشعب المصرى علم علي قفا الإخوان"، فيما فضحت إحدى المشاركات بالهاشتاج التنظيم الإرهابى، وكشفت في تغريدة لها بعض التدليس الذي يطلقه أفراد الجماعة الإرهابية الذين نشروا صور من إحدى المظاهرات السابقة على أنها احتجاجات قائمة فى بعض المناطق، وكتبت قائلة: "ويستمر التدليس دى مظاهرة في 2013 ، السنة اللي فاتت استخدموا الفيديو و ركبوا عليه صوت هتاف ارحل، والسنة دى يستخدموا نفس الفيديو ومركبين عليه صوت هتاف السيسي عدو الله، شوفوا الفيديو فى صفحة الإخوانجي الكذاب وفي اليوتيوب وهتعرفوا إزاى بيركبوا أصوات على فيديوهات قديمة".



تغريدة تفضح الاخوان



تغريدة ضمن الهاشتاج



تغريدة فاضحة للجماعة الارهابية



هاشتاج فضح الاخوان



