كشف ملابسات تنمر 3 أشخاص على آخر يستقل عربة "كارو" بسوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن التنمر على أحد الأشخاص بسوهاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتنمر على أحد الأشخاص يستقل عربة "كارو" وإلقاء أكياس مملوءة بالمياه عليه أثناء سيره بعربته بدائرة قسم شرطة طهطا بسوهاج.

أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج عن أن الواقعة من حوالى 3 سنوات وأن المجنى عليه مقيم بمركز طهطا، وأن مرتكبى الواقعة 3 أشخاص مقيمون بذات المركز، وعقب ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وذلك على سبيل الدعابة والسخرية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



