كارتيرون يخطط لصفقة نارية بطلها طارق حامد وأزارو وأجايي

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى الجديد لفريق التعاون، ضم 3 لاعبين محترفين، من الدوري المصرى، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، لتعزيز صفوف الفريق فى الموسم المقبل، وذكر موقع "سعودى سبورت"، أن كارتيرون، طالب إدارة نادى التعاون، بضرورة التعاقد مع الثلاثى، طارق حامد، نجم خط وسط فريق الزمالك، المهاجم المغربى وليد أزارو بالإضافة إلى المهاجم النيجيرى جونيور أجايي، من النادى الأهلى، أو حسام حسن مهاجم فريق سموحة، وأضاف التقرير السعودي، أن المدرب الفرنسي، يرغب فى ضم طارق حامد، نظرا للخبرات الكبيرة التى يمتلكها اللاعب، فى خط الوسط، وامتلاكه قوة بدنية كبيرة، كما يرغب فى ضم وليد أزارو، الذى خرج من حسابات النادى الأهلى فى الفترة الأخيرة.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه طلب ضم لاعب ثالث، من بين كلا من المهاجم النيجيرى جونيور أجايي، نجم الأهلى، وحسام حسن، مهاجم فريق سموحة.

وأوضح التقرير، أن كارتيرون، تلقى وعدا من إدارة نادى التعاون، بتدعيم الفريق، على الرغم من إكتمال صفوف الفريق.

Advertisements

وكان كارتيرون، قد رحل عن تدريب الزمالك، بشكل مفاجئ، من أجل تدريب فريق التعاون السعودي، بعد أن وقع عقدا لمدة عامين.

ونجح الفرنسي، فى قيادة التعاون، للتأهل إلى دور الـ16، من دورى أبطال أسيا، بعد فوزه أمس الخميس، على فريق الدحيل القطرى، بنتيجة 1 – 0، ويواجه النصر السعودي، فى ثمن النهائي.



