رئيس مصر المقاصة يتحدث عن عروض إبراهيم ومصير على عاشور والراعى الجديد

أعرب اللواء محمد عبد السلام رئيس نادى مصر المقاصة، عن سعادته بالفوز الثمين الذى حققه فريقه على حساب المقاولون العرب بهدف نظيف، خلال المباراة التى جمعت الفريقين قبل قليل ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدورى العام، وقال عبد السلام فى تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت: هنأت اللاعبين وقلت لهم أنهم رجالة وأوفوا بعدهم ونتيجة طيبة لمدرب أول مرة يتولى مسئولية الفريق الأول.

واصل:ليس لنا راعى جديد هناك مساهم سيشترى أسهم فى الشركة والمفاوضات قائمة.

وعن محمد إبراهيم قال عبد السلام: لم يأتى لنا أى عرض مصرى أو خليجى لمحمد إبراهيم ولم نحدد سعر اللاعب هذا يمكن تحديده من خلال المفاوضات.

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واختتم: لم نحدد مصير على عاشور من الاستمرار هو معنا لنهاية الموسم وسنحدد مصيره بعد نتائجه خلال المباريات المقبلة، وأغلقنا صفحة إيهاب جلال.

ونجح فريق مصر المقاصة بقيادة على عاشور، فى انتزاع ثلاث نقاط ثمينة من ضيفه المقاولون العرب بعد الفوز بهدف نظيف سجله ميدو جابر صانع ألعاب أبناء الفيوم من ركلة ثابتة فى الدقيقة 71 من عمر المباراة، التى جمعت الفريقين على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدورى العام، وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبى بين الفريقين.

بهذا الفوز تقدم فريق مصر المقاصة إلى المركز السادس برصيد 40 نقطة متساوياً مع سموحة صاحب المركز الخامس بنفس الرصيد، إلا أن فارق الأهداف رجح كفة أبناء الأسكندرية، فيما توقف رصيد المقاولون عند النقطة 49 فى المركز الرابع.

