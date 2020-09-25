عدم اكتمال النصاب القانوني لعمومية نادى الصيد العادية.. صور

أعلن المستشار إبراهيم عبد الخالق رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الجمعية العمومية العادية لنادي الصيد، عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية التى عقدت اليوم الجمعة، بمقر النادي بالدقي، وأكد المستشار عبدالخالق أن اكتمال النصاب القانونى يتطلب حضور 10 آلاف عضو من أصل 93737 عضو يحق لهم الحضور من الأعضاء العاملين مسددى الاشتراك هذا العام وفقا لنص المادة رقم 14 من لائحة النظام الأساسي، وشهدت اللجان تواجد 2293 عضو فقط، وبالتالي لم تكتمل الجمعية وبناءا عليه كلف مجلس الإدارة باختصاصات الجمعية العمومية فيما عدا بند الميزانية والحساب الختامي فيرسل إلى الجهة الإدارية المختصة لإرسالها للجهاز المركزي للمحاسبات.

وكان الفريق الاول للكرة الطائرة سيدات بنادى الصيد قد حقق إنجازا كبيراً لأول مرة فى تاريخه بفوزه بالميدالية الفضية والمركز الثانى فى بطولة الدوري الممتاز للكرة الطائرة بعد فوزه في المباراة الختامية على نادي المقاولون العرب بنتيحة 3-0 فى المبارة التى جمعت الفريقين على ملعب الاخير بينما فاز النادي الأهلي بالمركز الاول ، وحضر المباراة محمد الشرقاوي عضو مجلس إدارة النادى وأشرف الفار نائب المدير التنفيذي للنشاط الرياضى ومحمد مصطفى مساعد مدير النشاط الرياضى.

ضمت قائمة الفريق ، اللاعبات : نادين حسين، بريهان ولاء الدين، نادين زعتر، ليلي عماد، زينه تامر العلمي، امينه ايمن، داليا مرشدي، هنا علاء، حبيبه طارق، فريدة طارق، ندي حمدي، حبيبه زعتر، سما عماد، ندي وليد، مريم مدحت. سلمى عبد الهادى،رنا عبد الحليم.

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ويتكون الجهاز الفنى و الإدارى كلا من:

كابتن أحمد فتحي المدير الفني لقطاع الإنسات، كابتن علي جمال مدرب الدرجة الأولى ،كابتن نجلاء فؤاد مدرب الدرجة الأولى، كابتن محمد عبدالرحمن مدرب مساعد، كابتن جيلان فضل محلل تقني، دكتورة ايه علي علاج طبيعي، دكتور بلال وتوت مخطط أحمال ، كابتن امام شنن إداري الفريق، أحمد عارف فني ملاعب.