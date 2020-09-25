شريف إكرامى: لمست طموحى فى بيراميدز ولا توجد مقارنة مع الأهلى.. صور

أعرب شريف إكرامى، حارس مرمى فريق بيراميدز الجديد، سعادته البالغة للتواجد فى صفوف الفريق السماوى كونها تجربة رائعة للغاية مضيفا: "لمست فيها طموحا كبيرا وخططا ومقومات فنية تؤهل للمنافسة على لقب الدوري ومختلف البطولات الأخرى"، كما وجه الشكر لمسئولى النادى على تقديرهم وترك مساحة للتفكير في العرض، والتقدير الأدبي بعيدا عن الأمور المادية، مؤكدا: "لم أتردد كثيرا في قبول العرض المقدم من بيراميدز وهو النادي الأنسب بالنسبة لي".

وتابع حارس بيراميدز الجديد فى المؤتمر الصحفى: "لا توجد مقارنة بين الأهلي وبيراميدز، فأنا مشواري انتهى في صفوف الأهلي ولدى تجربة جديدة مع بيراميدز، واخترته رغم العروض الأخرى المتاحة وهو تحد كبير بالنسبة لي في المرحلة المقبلة".

وأضاف: "أتمنى أن يكون انضمامي لبيراميدز بمثابة هدف أساسي للانضمام للمنتخب ولدي رغبة في إثبات نفسي أولا ثم اللعب في صفوف المنتخب".

وأعلن بيراميدز التعاقد رسيمًا مع شريف إكرامى لمدة 3 سنوات مقبلة، بعد أن انهى الحارس علاقته بالنادى الأهلى بنهاية الموسم الجارى.

ويمتلك شريف اكرامى مسيرة حافلة بالألقاب والبطولات فى القلعة الحمراء، منذ كان ناشئا فى الأهلى، حتى إعلان الرحيل فى مسيرة دامت 23 عاما.

يبلغ شريف إكرامى من العمر 37 عا، وتبلغ القيمة التسويقية 300 ألف يورو، انضم شريف للفريق الأول للأهلى عام 2004، حقق 18 بطولة مع الأحمر، بطولة الدورى 7 مرات، كأس مصر مرة واحدة، السوبر المصرى 5 مرات، دورى أبطال أفريقيا مرتين، كأس الكونفدرالية مرة واحدة، السوبر الأفريقى مرتين.

















































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