مدرب المقاصة: المقاولون كتاب مفتوح.. وكنا نستطيع تسجيل أكثر من هدف

عبر على عاشور المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة عن سعادته بالفوز الذى حققه فريقه على حساب المقاولون بهدف نظيف، خلال المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدورى العام، وقال عاشور فى تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت: المقاولون بالنسبة لى كتاب مفتوح، لعبنا بنفس تشكيل النادى الأهلى، قلت للاعبين بين الشوطين انتم مش عايزين تكسبوا، المقاولون يستدرج الفريق المنافس دائماً فى نصف ملعبه ويلعب على المساحات والسرعات.

واصل: كنا أفضل فى الشوط الثانى وكان من الممكن أن تخرج النتيجة بأكثر من 1/0، أنا متابع جيد جداً للاعبى المقاصة، أخرت التغييرات لأننا كنا نلعب بشكل أفضل، وبعد تسجيل الهدف حاولت الحفاظ على النتيجة، واستكمل "نتائج هذا الأسبوع خدمنا بشكل كبير، واللاعبين اتفاجئوا بمعرفتى لإمكانياتهم أشكر اللاعبين على إخلاصهم وضميرهم وأتمنى أن يكون القادم أفضل، وثقتى فى الله وقدراتى كبيرة".

ونجح فريق مصر المقاصة بقيادة على عاشور، فى انتزاع ثلاث نقاط ثمينة من ضيفه المقاولون العرب بعد الفوز بهدف نظيف سجله ميدو جابر صانع ألعاب أبناء الفيوم من ركلة ثابتة فى الدقيقة 71 من عمر المباراة، التى جمعت الفريقين على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة 29 من عمر مسابقة الدورى العام، وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل السلبى بين الفريقين.

بهذا الفوز تقدم فريق مصر المقاصة إلى المركز السادس برصيد 40 نقطة متساوياً مع سموحة صاحب المركز الخامس بنفس الرصيد، إلا أن فارق الأهداف رجح كفة أبناء الأسكندرية، فيما توقف رصيد المقاولون عند النقطة 49 فى المركز الرابع.