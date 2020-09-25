اللحظات الأولى بعد الهجوم على مقر صحيفة شارلى إيبدو فى باريس.. فيديو وصور

وقع هجوم بالسلاح الأبيض قرب قرب المقر القديم لصحيفة شارلي إيبدو في العاصمة الفرنسية باريس، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص في الهجوم، فيما أظهرت صور ومقاطع فيديو اللحظات الأولى بعد الهجوم وعمليات إخلاء المصابين من محيط الحادث.

وانتشرت قوات الأمن الفرنسية قرب المقر القديم لصحيفة شارلي إبدو بعد عملية الطعن التى أسفرت عن إصابة 4 أشخاص، اثنان منهم في حالة خطيرة، فيما كشفت الشرطة الفرنسية، تفاصيل عملية الهجوم التي حدثت بالقرب من مقر صحيفة شارلى إيبدو.

وأوضحت الشرطة أن عملية الطعن وقعت أمام مقر صحيفة شارلي إبدو سابقا، موضحة أن دوافع المشتبه بتنفيذه عملية الطعن في باريس ما تزال غير معروفة، مؤكدة أنه تم إلقاء القبض على المشتبه بتنفيذه عملية الطعن في باريس.

وقال مصدر في شرطة باريس إن واحدا من المشتبه بهما اللذين اعتقلا اليوم الجمعة بعد حادثة طعن قرب المقر السابق لمجلة شارلي ابدو باكستاني وإن الآخر جزائري.

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وفتحت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب تحقيقا في هذا الهجوم الذي أحيا الخوف في حي شهد الاعتداء على مقر شارلي إيبدو في يناير 2015، فيما ذكر راديو فرانس إنفو أن السلطات الفرنسية ألقت القبض على المشتبه به الثاني في هجوم وقع بسكين قرب المكتب السابق لمجلة شارلي إبدو الساخرة في شرق العاصمة باريس.

وقال جان كاستيكس رئيس الحكومة الفرنسية، إن الهجوم في الدائرة 11 بباريس أوقع 4 مصابين، موضحا أن هجوم بالسكين في الدائرة 11 بباريس قرب المقر القديم لصحيفة شارلي إبدو.





الأمن الفرنسي



الشرطة الفرنسية في محيط الهجوم