ميار شريف "الفتاة الذهبية" تكتب التاريخ فى عالم التنس .. أول مصرية تتأهل للدور الرئيسى فى بطولة رولان جاروس .. وصفحة البطولة تشي...

تتوالى ميار شريف، بطلة مصر فى التنس، والملقبة "بفتاة مصر الذهبية" فى تحطيم الأرقام القياسية وتحقيق الإنجازات التاريخية ، يوماً بعد يوم ، لتحفر أسمها بالذهب فى عالم التنس بعد تحقيقها انجاز تاريخي، بعد أن أصبحت أول لاعبة مصرية فى تاريخ التنس المصري تصل إلى الدور الرئيسي من بطولات التنس العظمي، بطولة رولان جاروس، وقبلها كانت أول لاعبة مصرية تفوز بمباراة فى نفس البطولة ، فضلاً عن نجاحها في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، لتكون أول لاعبة مصرية تتأهل للأولمبياد فى تاريخ اللعبة.

وفازت البطلة المصرية ميار شريف مباراة الدور التمهيدى ببطولة رولاند جاروس، وفازت على اللاعبة الكولومبية ماريا اوسوريو بنتيجة ٦/٤ ٦/٠ ، حيث لم يسبقها أى لاعبة مصرية فى تحقيق هذا الإنجاز ، ثم نجحت فى تحقيق الفوز الثانى في الدور التمهيدي علي اللاعبة الأمريكية كاتى ماكنالى فى ثانى مبارياتها بالدورى التمهيدى ، لتتمكن اليوم فى الفوز باخر مباراة فى الدور التمهيدي أمام الإيطالية جوليا جاتو المصنفة 156 عالمياً بنتيجة 2-0 ( (6-1، 6-3) في الدور الأخير من تصفيات بطولة رولان جاروس للتنس، وبذلك تصعد ميار شريف إلى الدور الرئيسى فى البطولة.

ومن جانبها، أعربت ميار شريف أسطورة تنس السيدات المصرية صاحبة الـ 24 عام ، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" ، عن سعادتها بهذا الانجاز، مؤكدة أنها تعزم على تحقيق العديد من الانجازات فى الفترة المقبلة، وأنها تشعر بالفخر بالإنجازات التاريخية التي تحققها للتنس المصري بوجه خاص، والرياضة المصرية بوجه عام، وقالت ميار شريف أنها تسعي للتقدم فى بطولة رولان جروس وتقديم مستوى مميز يشرف التنس المصرى ، موضحة أنها تستعد بشكل جيد لاولمبياد طوكيو 2021 من خلال المشاركة فى البطولات الكبرى من أجل تحقيق انجاز فى الاولمبياد.

حرص الدولى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ، على تشجيع ميار شريف فتاة مصر الذهبية، بعد تحقيقها انجاز تاريخي، عقب أن أصبحت أول لاعبة مصرية فى التاريخ تفوز بمباراة فى أي بطولة من بطولات التنس العظمي، بطولة رولان جاروس،وقام النجم العالمى بإعادة تغريد لصفحة بطولة رولان جروس التى علقت على فوز ميار شريف فى البطولة لأول مرة فى تاريخ التنس المصري وعلقت "تصنع التاريخ" وإشادت بمستوي اللاعبة في البطولة وعلى أنها أول لاعبة مصرية تصل إلى هذا المستوى .

ومن جانبها ، وجهت ميار شريف رسالة شكر إلى محمد صلاح علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" ، "شكراً للملك المصري علي التشجيع"، وأضافت أنها بعد تحفيز صلاح لها ستسعي للفوز في جميع المباريات القادمة .

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وأصبحت ميار شريف أيقونة للتنس المصرى، بعد تحطيمها للارقام القياسية، إضافة إلى مشاركتها فى آخر نسختين من بطولة براج المفتوجة بالتشيك، ومشاركتها فى النسخة التي أقيمت سبتمبر الجارى، ومن قبلها بطولة يوليو الماضى، بخلاف الميدالية الذهبية التى حققتها بمنافسات دورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت بالمغرب نوفمبر الماضى، بعد التغلب على لاعبة جنوب أفريقيا ستورم سيمونز بنتيجة 2/0 .

وتسعى ميار شريف لحصد المزيد من البطولات خلال المرحلة المقبلة على الصعيد الدولى للعبة التنس من أجل التقدم فى التصنيف العالمى للعبة، لتكون ضمن أفضل مائة لاعبة على مستوى العالم، خاصة أنها تمتلك مقومات فنية عالية تساعدها فى حصد المزيد من البطولات والوصول إلى النهائيات، و قبل توقف النشاط بسبب فيروس كورونا كانت قد وصلت الى الرقم 151 على مستوى العالم.

ووصل رصيد ميار شريف من البطولات إلى ثمانية ألقاب فردية وستة ألقاب زوجى فى المنافسات الدولية للعبة التنس، ما زال أمامها الكثير لتحصد الكثير و المزيد من الألقاب الفترة المقبلة.