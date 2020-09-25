الزمالك يكشف حجم إصابة ركبة "أوناجم" وموعد عودته للمباريات

كشف مسئولو الزمالك إن المغربى محمد أوناجم، جناح الفريق، يخضع فى الوقت الحالى للمرحلة الأخيرة من التأهيل تحت إشراف الدكتور محمد أسامة، وذلك من أجل تجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية للفريق خلال المرحلة المقبلة، عقب إصابة بجزع فى الرباط الداخلى للركبة، تسبب فى ابتعاده عن الفريق خلال الفترة الأخيرة، وأوضح مسئولو الزمالك إن أوناجم خضع مؤخرا لأشعة أثبتت تحسن حالته وإنه سيخضع لفحصا طبيا تحت إشراف الدكتور محمد أسامة عقب لقاء الجونة المقبل، وذلك من أجل تحديد عودته للتدريبات الجماعية من عدمه، حيث تأكد عدم قدرته على اللحاق بمباراة الجونة التى ستقام بعد غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الثلاثون من مسابقة الدورى، والتى ستقام على ستاد القاهرة، ويعتبر الأبيض المباراة فرصة لتحصيل النقاط الثلاثة والحفاظ على مركزه فى جدول ترتيب الدورى الذى توج بلقبه الأهلى رسميًا للمرة 42 فى تاريخه، وذلك فى ظل المنافسة بين الأبيض وفريقى بيراميدز والمقاولون العرب، على المركز الثانى من أجل خطف بطاقة المشاركة فى دورى أبطال إفريقيا فى النسخة المقبلة.

ويدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الثانى فى جدول الترتيب برصيد 58 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 17 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل لاعبيه 40 هدفًا واستقبلت شباكه 22 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا اعتباريًا بنتيجة 2/0، فى مباراته أمام الأهلى فى قمة الدور الأول من المسابقة المحلية، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافيه من رصيده مع نهاية الموسم الجارى، فيما يحتل الجونة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 8 مواجهات وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 14 مباراة، فيما سجل لاعبيه 24 هدفًا واستقبلت شباكه 37 هدفًا.

