الزمالك يوضح موقف صفقة عمر خربين وحقيقة التفاوض لضمه من الهلال

كشف مصدر مسئول بنادى الزمالك إن إدارة الكرة بالنادى تحت إشراف أمير مرتضى منصور لم تتحدث مع السورى عمر خربين، مهاجم الهلال السعودى، حول ضمه فى الموسم الجديد، بعد التقارير المختلفة التى انتشرت فى الفترة الأخيرة وربطت اسم اللاعب بالانتقال إلى قلعة ميت عقبة، حيث أوضح المصدر ذاته إن النادى الأبيض لم يتقدم بأي عرضا إلى النادى السعودى من أجل ضم اللاعب.

وكانت تقارير صحفية سعودية قد أكدت وجود رغبة من قبل الزمالك، فى ضم عمر خربين، فى الموسم المقبل، على أن يبدأ مجلس الأبيض فى التفاوض مع مسئولى الهلال السعودى على ضمه، وهو ما نفاه مصدر مسئول بالقلعة البيضاء، وسبق وتواجد اللاعب السورى ضمن صفوف نادى بيراميدز حيث شهدت مشاركته معه فى 12 مباراة بالدورى المصرى أحرز خلالهم 6 أهداف وصنع هدفين، بعد ضمه فى فترة الانتقالات الشتوية للموسم الماضى.

وأوضح المصدر ذاته بالزمالك إنه لم يحدث أي تواصل بين إدارة الكرة بالنادى الأبيض واللاعب السورى الذى يبلغ من العمر 26 عاما وشارك في الموسم الجاري في 15 مباراة مع الهلال، سجل 5 أهداف وصنع 3 أخرى، في معدل دقائق لعب يقدر بحوالي 842 دقيقة، قضى عمر خربين 6 أشهر مع فريق بيراميدز، خاض فيها 12 مباراة، سجل 6 أهداف، وصنع هدفين

وعبر مسيرته الكروية لعب خربين لثلاث أندية، هي الهلال والظفرة الإماراتي وبيراميدزحيث شارك عمر خربين مع الهلال السعودي في 63 مباراة سجل خلالهم 33 هدفاً، وصنع 12 آخرين، كما لعب بقميص الظفرة الإماراتي في 26 مباراة سجل 17 هدفاً وصنع 5 آخرين.

