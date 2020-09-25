الشرطة الفرنسية تعتقل 5 أشخاص على خلفية عملية طعن فى باريس

قال مصدر قضائي لرويترز إن خمسة رجال اعتقلوا بعد هجوم باريس اليوم الجمعة، وهاجم رجل يحمل ساطورا شخصين وأصابهما بجروح بعد أن خرجا للتدخين أمام مبنى في باريس قتل فيه متشددون موظفين في مجلة شارلي إبدو الساخرة قبل خمس سنوات.

قال مصدر في شرطة باريس إن واحدا من المشتبه بهما اللذين اعتقلا اليوم الجمعة بعد حادثة طعن قرب المقر السابق لمجلة شارلي ابدو باكستاني وإن الآخر جزائري.

وبعد حوالى ست سنوات من الهجوم على شارلي إيبدو، أسفر هجوم طعنا بسكين عن إصابة شخصين الجمعة في باريس قرب المبنى السابق للصحيفة الأسبوعية الفرنسية الساخرة فيما أوقف مشتبه بهما اثنان.

وفتحت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب تحقيقا في هذا الهجوم الذي أحيا الخوف في حي شهد الاعتداء على مقر شارلي إيبدو في يناير 2015.

