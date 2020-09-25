مواطن يفقد أذنه ويصاب بجروح فى مشاجرة مع جيرانه بسبب "ركنة" السيارة بالمحلة

فقد أحد المواطنين إحدى أذنيه وأصيب بجروح متفرقة في مشاجرة مع جيرانه بقرية كفر قريطنة التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية بسبب ركنة السيارة، وتم نقل المصاب للمستشفي والقبض على إثنين وهروب ثالث. تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من العميد عصام مصطفى عوض مأمور مركز شرطة المحلة بورود إشارة لشرطة النجدة بنشوب مشاجرة بقرية كفر قريطنة. وانتقل المقدم محمد حوام نائب مأمور المركز والمقدم محمد عيسوي رئيس مباحث المركز وتبين نشوب مشاجرة بين مواطن وجاره ونجليه، بسبب ركنة السيارة، قام على إثرها الأخير ونجليه بالتعدي علي الاول وقطع إحدى اذنيه وإصابته بجروح قطعية، تم نقل المصاب لمستشفى المحلة العام وتمكن رجال المباحث من ضبط متهم ونجله وهروب الثالث، وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.



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