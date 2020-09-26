منافس الأهلى.. الوداد المغربي يحسم رابع صفقاته الصيفية

نجح الوداد المغربي، فى حسم رابع صفقاته الصيفية، مع توصله لإتفاق على ضم مدافع فريق الدفاع الحسنى الجديدى، يوسف أكردوم، فى صفقة انتقال حر، من أجل تدعيم الخطوط الدفاعية للفريق، خاصة بعد رحيل محمد الناهيرى، لفريق العين السعودي، وذكر راديو "مارس" المغربي، أن أكردوم، مدافع فريق الدفاع الحسنى الجديدى، وافق على عرض الوداد، من أجل الإنضمام إليه بداية من الموسم الجديد، وأضاف التقرير، أن رابع صفقات الوداد، ستكون مجانية أيضا، خاصة وأن عقد اللاعب سينتهى مع فريقه الحالى الدفاع الحسنى الجديدى، بنهاية الموسم الجاري، وكانت إدارة العملاق المغربي، قد نجحت فى ضم الثلاثى، أيوب الكعبى، مؤيد اللافى وإنزو زيدان، فى صفقات مجانية، خلال الميركاتو الحالى.

فى سياق أخر، تعادل الوداد، سلبيا، مع غريمه التقليدي فريق الرجاء، مساء أمس الخميس، فى ديربى الدار البيضاء، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري المغربي.

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ويحتل الوداد المركز الثانى، بجدول ترتيب الدوري المغربي، برصيد 48 نقطة، خلف الرجاء، المتصدر برصيد 49 نقطة.

ويلتقى الأهلى مع الوداد المغربى فى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، حيث ستقام مباراة الذهاب يوم 17 أكتوبر المقبل فى الدار البيضاء، على أن تقام مباراة الإياب يوم 23 من نفس الشهر، فى القاهرة، كما يلعب الرجاء مع الزمالك، فى نفس الدور، وتقام مباراة الذهاب 18 أكتوبر فى المغرب، بينما ستقام مباراة الإياب فى مصر، يوم 24 من نفس الشهر.



