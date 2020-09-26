الصحة الأردنية تعلن ارتفاع عدد إصابات كورونا في المملكة لـ 7211

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الجمعة، تسجيل 620 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، منها 610 إصابات محلية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 7 آلاف و211 حالة.
وأوضحت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" - أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة؛ ليصل عدد الوفيات إلى 39 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 98 حالة شفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية.
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