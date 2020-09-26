الارشيف / أهم الاخبار

المرور تعيد فتح كوبرى تحيا مصر بعد انتهاء الصيانة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعادت الإدارة العامة لمرور القاهرة، منذ قليل، فتح كوبرى تحيا، بعدما أغلقته للصيانة، وسط تعيين كافة الخدمات اللازمة لمواجهة أى كثافات متوقعة، وتسيير حركة المرور، ومتابعة حركة السيارات منعا للزحام.

 

وكانت الإدارة العامة لمرور القاهرة، أعلنت مساء أمس عن تعيين خدمات مرورية، تزامناً مع تنفيذ أعمال القياسات السنوية للكابلات المعدنية الخاصة بتعليق كوبرى تحيا مصر، والذى تطلب غلق كامل بالتناوب فى الاتجاهين مع تشغيل الإتجاه الآخر، ونسقت الإدارة العامة لمرور القاهرة مع الشركة المنفذة فى وضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين.

 

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

Advertisements

 

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

 

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المرور تعيد فتح كوبرى تحيا مصر بعد انتهاء الصيانة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

إقرأ ايضا