"مرشدكوا قطة وريسنا أسد".. هاشتاج جديد لتذكير الجماعة الإرهابية بهروب مرشدها بالنقاب

تواصل الجماعة الإرهابية سقوطها المدوي، فبعد أن انتقلت بخطتها الفاشلة لاطلاق الشائعات الكاذبة للترويج بوجود أعمال شغب وفوضي في بعض المناطق، حرص عدد من المدونين على تذكيرهم بجانب من تاريخهم الفاشل، حيث دشن عدد من المغردين هاشتاج جاء بعنوان "مرشدكوا قطة ورييسنا أسد".



قائمة تويتر

وسرعان ما تصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً وتغريداً عبر منصة السوشيال ميديا بتويتر، لتذكير الجماعة الإرهابية بخطة هروب مرشدها "محمد بديع" حين ارتدي جلباب حريمي ونقاب للتنكر وسط أفراد جماعته، بينما يقف الرئيس السيسي في مواجهة أعداء الوطن.

وشارك عدد كبير من المغردون في الهاشتاج الذي حصد عشرات الآلاف من المشاركات خلال دقائق قليلة، وجاءت معظم التغريدات عن المشاريع الكبرى التي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية، وخطط الاصلاح الاقتصادي التي ارتقت بالدولة المصرية، بالإضافة الى الكثير من اللقطات التي ظهرت فيها قوة مصر مع الدول العظمي، ومقارنتها بالوضع الاقتصادي المزرى الذي كانت تمثله الجماعة الإرهابية اثناء حكمها.

