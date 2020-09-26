مصرع شخص سقط من الطابق الخامس خلال محاولة هروب بعد ضبطه يمارس الجنس مع خالته

لقى شخص مصرعه إثر سقوطه من الطابق الخامس لعقار سكنى فى مدينة 15 مايو، بعد ضبطه يمارس الجنس مع خالته، وتم نقل الجثة إلى المستشفى وحرر محضر بالواقعة، حيث تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغًا من الأهالي بالمجاورة ال 13 فى مدينة 15 مايو بوفاة شخص عقب سقوطه من بلكونة عقار، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى مكان الحادث، تبين أن "أ. ر"، 25 سنة، وكان متواجدا لدي خالته بالشقة، وتربطهما علاقة محرمة "زنا محارم"، وأثناء قيامهما بممارسة الجنس، دخل نجل خالته وشاهد والدته عارية فى وضع مخل، وأثناء محاولته الهروب اختل توازنه وسقط من بلكونة الطابق الخامس للعقار.
وتمكن رجال المباحث، من القبض على السيدة المتهمة "ه.س"، ونجلها الذي شاهد الواقعة "س.ع"، 22 سنة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث.
ويعد زنا المحارم هو الأقبح على الإطلاق بين جرائم الزنا، وقد اختلفت كلمة الفقهاء حول عقوبة فاعله؛ حيث يرى جمهورهم أن الفاعل يعاقب بالعقوبات المقررة لجريمة الزنا، وهى رجم المحصن وجلد غير المحصن، فى حين يرى بعض الفقهاء، ومنهم ابن حزم الظاهرى، والحنابلة فى رواية، أن زنا المحارم يختلف فى عقوبته عن الزنا بين غير المحارم؛ حيث يجعلون عقوبة زنا المحارم قتل الطرفين من دون نظر إلى إحصان الفاعل من عدمه، وقتل الفاعل عندئذ يكون كقتل غيره من مرتكبى الجرائم المهدرة للدم وليس بالرجم.
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