الفنانة الشابة مى فخرى ترتدى الحجاب وتثير التساؤلات حول تركها التمثيل

أثارت الفنانة الشابة مى فخرى تساؤلات متابعيها حول تركها التمثيل، بعدما حذفت كل صورها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، وبدأت فى نشر فيديوهات وصور جديدة ترتدى فيها الحجاب وكان آخرها اليوم الجمعة حيث نشرت صورة مرتدية فيها الحجاب معلقة عليها :" الحمد لله حمدًا طيبا كثيرا مبارك فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانة.اللهم الثبات".



الفنانة مى فخرى

وتراود مى فخرى فكرة ارتداء الحجاب منذ فترة وتحديداً عندما قامت بحذف كافة صورها على انستجرام وبدأت فى نشر فيديوهات ترتدى غطاء على رأسها ونشر أدعية دينية، حتى أصبح الأمر قراراً نهائياً منها بارتداء الحجاب"، كما ظهرت بوادر هذا العام قبل عدة أشهر عندما اعتذرت عن المشاركة فى الجزء الثالث من مسلسل "البيت الكببر" بعدما شاركت فى الأول والثانى.



مى فخري

مى ممثلة وعارضة الأزياء من مواليد القاهرة، حققت شهرة ونجاحًا كبيرًا كموديل في مجال عرض الأزياء، وأصبح النجاح بوابتها لدخول عالم التمثيل، أول تجاربها في السينما فيلم "عمر وسلمى 3"، وبعدها شاركت فى العديد من الأعمال بالدراما والسينما منها "مسلسلات "من الجانى" و"نصيبى قسمتك" و"هبة رجل الغراب" و"بيت السلايف" و"حكايات بنات 3" و"البيت الكبير" الجزء الأول والثانى وكذلك "أفراح ابليس" الجزء الثانى.

كما شاركت مى فى أكثر من فيلم مثل "البار" و"فصح ملح وداخ" مع عمرو عبد الجليل" وهبة مجدى، و"تصبح على خير" مع تامر حسنى ونور ودرة ومى عمر، واخيراً "دماغ شيطان" مع رانيا يوسف وباسم سمرة والذى تم عرضه هذا العام.

Advertisements



مى فخرى فى هبة رجل الغراب 3



مى فخرى



مى فخرى فى هبة رجل الغراب 3



مى فخرى



مى فخرى (2)



