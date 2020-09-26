5 رحلات طيران أسبوعية جديدة لمطارى الغردقة ومرسى علم أول أكتوبر

يستقبل مطارى الغردقة ومرسى علم الدوليين، 5 رحلات طيران جديدة بداية أكتوبر المقبل، حيث من المقرر ان تصل رحلتين اسبوعيتين فى الثالث من أكتوبر من العاصمة الفرنسية باريس، أحداهما على مطار الغردقة الدولى والآخرى إلى مطار مرسى علم .

وكشف مصدر بالمصرية للمطارات أن من المقرر آيضا أن تصل الأسبوع المقبل رحلتين جديدتين سويسريتين لمطار مرسى علم الدولى ليصبح عدد الرحلات السويسرية لمطار مرسى علم الدولى 3 رحلات أسبوعية.

كذلك من المقرر أن تصل أولى الرحلات الأوكرانية لمطار مرسى علم الدولى خلال الأسبوع المقبل، بدلا من الوصول لمرسى علم من الغردقة ستصل الرحلات الأوكرانية مباشرة من العاصمة الاوكرانية كييف إلى مطار مرسى علم الدولي.

وكشف الخبير السياحى أبو الحجاج العمارى أن هناك توقعات بأن تصل خلال أكتوبر السياحة الألمانية لمصر، مشيرا أنه فى انتظار الحكومة الألمانية باستثناء مصر من حظر السفر والسماع لرعايها بالسفر لمصر من المطارات الألمانية .

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وأضاف العمارى لـ" اليوم السابع "، أن السياحة الداخلية خلال الأيام الماضية حركت المياه الراكده باغلب فنادق الغردقة، مؤكدا على أن الفنادق بالبحر الأحمر ملتزمه بالإجراءات الاحترازية التى اقرتها وزارة السياحة المصرية وتفقدها امين عام منظمة السياحة العالمية واشاد بها خلال زيارته الاخيرة للغردقة.



