ترامب: حاكم نيويورك لا يثق فى الحكومة الفيدرالية بشأن لقاح كورونا

نشر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على تويتر حول بعض القضايا التي تخص الشأن الأمريكي من بينها قضية توزيع لقاحات فيروس كورونا "كوفيد 19".

وكتب ترامب عبر تويتر :"يريد حاكم نيويورك أندرو كومو أن يضع نيويورك في نهاية قائمة اللقاحات لأنه لا يثق في إدارة الغذاء والدواء أو الحكومة الفيدرالية، على الرغم من أن اللقاحات يتم تطويرها بواسطة أفضل المختبرات في العالم. أتمنى لو وثق بنا في دور رعاية المسنين!".





وأشار في تغريدة أخرى، أنه تم إعادة افتتاح متحف التاريخ الأمريكي اليوم في عاصمة أمتنا، موجها حديثه إلى الأمريكيين قائلا :"اذهبوا لزيارة متحف amhistory، وتعرفوا على تاريخ بلدنا العظيم!".





وفي تغريدة أخرى قال ترامب :"تشرفت بالعودة إلى جورجيا مع منظمة رائعة حقًا - أصوات سوداء من أجل ترامب، حيث أعلنت عن خطة جديدة تمامًا لتوفير المزيد من الفرص والمزيد من الأمان والإنصاف والمزيد من الازدهار للمجتمعات السوداء".

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وأشار ترامب إلى أنه "حقق للأمريكيين من أصل إسباني في أقل من 47 شهرًا أكثر مما حققه جو بايدن في 47 عامًا - ولم يأتِ الأفضل بعد. شكرا جزيلا".



