مرتضى منصور: فخور بفوز الزمالك على الأهلى وقيادة طارق يحيى للفريق

وجه مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، الشكر لطارق يحيى، المدير الفنى المؤقت للأبيض، على قيادته للفريق فى مثل هذه الظروف، بعد رحيل الفرنسى باتريس كارتيرون، عن قيادة الفريق، عقب فسخ تعاقده ليتولى قيادة التعاون السعودى، قائلاً: "نشكر طارق يحيى على العمل فى هذه الظروف الصعبة فهو يقود الطائرة بدون بنزين والكاوتش ضارب وهبط بها هبوط اضطرارى وأشكره هو وأيمن عبد العزيز ومدحت عبد الهادى والخروج بأقل الخسائر فى ظل الإصابات وتغيير المدرب".

وحرص مرتضى منصور على توجيه رسالة للاعبى الزمالك قبل مباراتهم أمام الجونة، التى ستجمع بينهما مساء الأحد، المقبل، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز، قائلاً فى فيديو مسجل معهم: "ربنا يوفقك أنتم رجالة وأنا أقدر الظروف التى تعانون منها من ضغط المباريات ويوجد من يقارن ضغط المباريات باللعب فى الدوريات الأوروبية، واللاعب فى أوروبا يحصل فى يوم على ما تحصلون عليه فى سنة، الأمر مختلف بالتأكيد".

وأشار رئيس الزمالك فى اجتماعه مع لاعبى الزمالك إلى أنه على الرغم من تتويج الأهلى بلقب الدورى الممتاز لهذا الموسم، فيكفى لاعبى الأبيض أنهم فازوا عليه وهذا يكفى، مضيفًا: "حتى الأهلى لو خد الدوري يكفينا فخرا الفوز عليه، ولو هو جامد أوي يكفينا فخرا الفوز عليه، ضغط المباريات تسبب فى إصابات عديدة، أصبح لدى مستشفى ومن اللاعبين المصابين بدأنا بمحمد عبد الشافى ثم حازم إمام وشيكابالا وزيزو وبن شرقى وكاسونجو وعبد الله جمعة وأوباما، أصبح عندى مستشفى من المصابين، ومع ذلك يتبقى 4 مباريات، ومع ذلك ربنا موفقهكم".

Advertisements

تابع مرتضى منصور حديثه مع اللاعبين: "أنا أتواصل مع فرج عامر، رئيس نادى سموحة، حاليا، من أجل تأجيل مباراة سموحة فى كأس مصر، لا داعى لإقامتها فى الوقت الحالى أنت مأجل الدورى 4 شهور؛ إذا فلماذا لا يتم تأجيل الكأس حتى انتهى من بطولة إفريقيا".

ويدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الثانى فى جدول الترتيب برصيد 58 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 17 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل لاعبيه 40 هدفًا واستقبلت شباكه 22 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا اعتباريًا بنتيجة 2/0، فى مباراته أمام الأهلى فى قمة الدور الأول من المسابقة المحلية، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافيه من رصيده مع نهاية الموسم الجارى، فيما يحتل الجونة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 8 مواجهات وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 14 مباراة، فيما سجل لاعبيه 24 هدفًا واستقبلت شباكه 37 هدفًا.

من المقرر، أن يتولى البرتغالى جايمى باتشيكو القيادة الفنية للزمالك رسميًا عقب مباراة الجونة، التى ستكون الأخيرة لطارق يحيى كمدير فنى مؤقت للأبيض، والتى كانت بدايتها من لقاء أسوان فى الجولة الثامنة والعشرون من الدورى والتى انتهت بهزيمة الأبيض بهدف دون رد، وتبعها الفوز على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى الجولة التاسعة والعشرون من المسابقة المحلية.