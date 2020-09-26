ترامب لأنصاره: كنت أتمتع بحياة هادئة قبل التعامل مع "نانسي المجنونة" و"جو النائم"

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوماً حاداً على رموز الحزب الديمقراطي، قائلاً في مؤتمر انتخابي لأنصاره في أتلانتا : "كنت أعيش حياة هادئة وسعيدة قبل أن أضطر للتعامل مع نانسي المجنونة وجو النائم"، في إشارة إلى رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن.

وقال ترامب خلال المؤتمر منذ قليل: "كنت أتمتع بحياة هادئة وسعيدة وأعيش حياة رائعة.. لكني لا أعرف ماذا حدث فجأة".

وتابع ترامب موجهاً حديثه لأنصاره من الأمريكيين السود: أنتم ‏تعلمون كيف كانت حياتي لقد قرأتم الكثير عنها أنا متأكد من ذلك.. وفجأة أصبحت أتعامل مع الديموقراطيين وجو ‏النائم ونانسي المجنونة والصين البشعة"، وجاء هتافات مؤيديه تطالبه بالترشح لثلات ولايات رئاسية اخري ‏قائلين: "12 سنة اخري .. 12 سنة أخرى"‏

وهاجم ترامب الديموقراطيين قائلا: "نانسي المجنونة عارضت بناء جدار المكسيك لحمايتكم والأن، لا أحد ‏يسمع صوتها".

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وأضاف ترامب: "الديموقراطيين اغبياء لقد فزت بـ 6 دعاوي قضائية بسبب جنونهم و‏رفضهم للجدار على حدود المكسيك ولكن لم يوقفني شيء لحماية المواطنين الأمريكيين"‏.

وفى بداية كلمته، تعهد ترامب بانتزاع أصوات الأمريكيين السود، قائلاً إن إدارته وفرت مليون وظيفة لأبناء مجتمعات السود بمختلف الولايات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وأضاف ترامب: "على مر 5 عقود مضت غالبا ما حصل الديموقراطيين على أصوات ‏الأمريكيين السود .. لكن الامر تغير الآن فخلال ثلاث سنوات استطاعت تحسين أوضاع ‏الأمريكيين من أصل أفريقي أكثر مما فعله بايدن خلال 47 عاما وهى الفترة التي قضاها في العمل السياسي".‏

وأضاف ترامب أن هناك أكثر من مليون امريكي من السود حصلوا على وظائف جديدة خلال الأشهر ‏الثلاث الماضية.