"التموين" ترصد إقبال كبير على معرض أهلا مدارس.. والتخفيضات من 20 لـ40%

يواصل معرض "أهلا مدارس" بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر، والذى تنظمه وزارة التموين والتجارة الداخلية تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، طرح العديد من المستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وقامت وزارة التموين ممثلة فى الإدارة المركزية للدراسات وتنمية التجارة الداخلية، بتشكيل مجموعات عمل للمرور على أجنحة المعرض يوميا لمتابعة آليات العمل والتأكد من توافر المستلزمات بشكل مستمر طوال فترة المعرض، وكذلك متابعة أسعار المستلزمات المدرسية قبل وبعد التخفيضات مع تذليل أى عقبات تواجه الزائرين خلال شراؤهم المستلزمات ،كما تنظيم معارض "أهلا مدارس" بـ12 محافظة "القاهرة والإسكندرية وسوهاج والدقهلية والبحيرة وأسيوط والفيوم وكفر الشيخ وبنى سويف والاسماعيلية ودمياط والقليوبية وبور سعيد ويتم طرح المستلزمات بأسعار مخفضة تبدا من 15% وتصل الى 30 و40% لبعض المنتجات، كما شهدت أجنحة المعرض الرئيسى بمدينة نصر إقبال كبير من جانب المواطنين لشراء المستلزمات المدرسية خاصة الشنط المدرسية وأيضا ملابس الزى المدرسى وكذلك المستلزمات الغذائية مثل الجبن والألبان.

كما اتفقت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون الاتحاد العام للغرف التجارية والغرفة التجارية بالقاهرة بالاستمرار فى طرح مبادرات تخفيض أسعار المستلزمات المدرسية بالعديد من المكتبات المدرسية الكبرى طوال فترة معرض "أهلا مدارس" بهدف تخفيف العبء على المواطنين كما وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين الاجهزة الرقابية بالوزارة بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق من أجل التأكد من جودة المنتجات المطروحة، وأنها من مصادر معلومة وليست مجهولة المصدر حرصا على توفير منتجات عالية الجودة وبسعر منخفض مقارنة بنفس أسعار المنتجات فى الأسواق الأخرى،

وأكد أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية أن المعرض يتضمن جميع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة لا تقل عن 20% وتصل الى 40% ، كما أن بعض المنتجين والمشاركين فى المعارض أعلنوا عن نسبة تخفيضات أكثر من ذلك، إضافة إلى أن المعرض أيضا يتضمن المنتجات الغذائية الأساسية مثل منتجات الألبان والمربى والبسكويت واللحوم المبردة وغيرها من السلع الأساسية التى يحتاجها طلاب المدارس، لافتا الى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية حريص على توفير كافة المستلزمات للمواطنين فى إطار تخفيف العبء عليهم خاصة مع المناسبات المختلفة .

وأكد استمرار تيسير القوافل المتنقلة فى محافظات القاهرة الكبرى وبعض المحافظات الأخرى لطرح المستلزمات بنفس أسعار المعرض الرئيسى كما ان هذه القوافل ستستمر حتى بعد انتهاء المعرض الرئيسى بمدينة نصر والمقرر له فى 27 من سبتمبر الجارى بهدف توفير الأدوات المدرسية فى الأماكن التى لا يتواجد بها مكتبات مدرسية أو معارض أهلا مدارس .

