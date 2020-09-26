اليوم.. آخر امتحانات الثانوية التقليدية للطلبة المؤجلين بعذر قانونى

تبدأ اليوم السبت آخر امتحانات الثانوية التقليدية للطلبة المؤجلين للامتحانات بسبب كورونا أو أعذار قهرية قانونية منعتهم من دخول امتحانات الدور الأول أو الثانى بامتحانات الثانوية العامة، والتى عقدت 21 يونيو الماضى و13 أغسطس بالنسبة للدور الثانى.

وقال الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن ما يقرب من 100 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الدور الثانى لطلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسة 2019/2020، والمؤجل امتحانهم من الدور الأول، وتعرضوا لظرف قهرى منعهم من أداء امتحان الدور الأول وحصلوا على موافقة لأداء الامتحان في الدور الثاني وتغيبوا أو رسبوا في مادة أو مادتين.

وأضاف رئيس الامتحانات أنه تم توفير مقر إقامة للطلاب فى الاتحاد العام لطلاب مدارس مصر بالعجوزة على أن يتم تطبيق كل الإجرءات الصحية والوقائية لحماية الطلاب وتحقيق التباعد سواء فى مقر الإقامة أو فى لجنة الامتحان، على أن تنطلق الامتحانات 26 سبتمبر الجارى حتى 4 أكتوبر.

وأوضح الدكتور رضا حجازى أن الوزارة خصصت لجنة واحدة فقط على مستوى الجمهورية وهى (مدرسة العجوزة الإعدادية الثانوية بنات)، وعنوانها 99 ش عبد المنعم رياض خلف مسرح البالون بجوار إدارة العجوزة التعليمية بمحافظة الجيزة، لتكون مقر لامتحان الطلاب على أن تكون إقامة الطلاب الممتحنين بمبنى اتحاد الطلاب بالعجوزة مع تحمل الوزارة تكاليف الإقامة، وستقوم لجان النظام والمراقبة المختصة بتسليم إخطار لكل طالب له الحق في أداء الامتحان موضحَا به مقر اللجنة والمواد التي يؤدي الامتحان فيها.

