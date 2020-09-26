الإسماعيلى يجرى تحليل "رابيد تيست" قبل مواجهة الطلائع بالدوري

يخضع اليوم السبت، لاعبو فريق الإسماعيلى بقيادة البرازيلى هيرون ريكاردو لتحليل رابيد تيست استعداداً لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الخامسة والنصف عصر الاثنين المقبل على ستاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة الثلاثين لمسابقة الدوري العام، وأغلق الجهاز الفني للنادى الإسماعيلى بقيادة البرازيلي هيرون ريكاردو صفحة مباراة بيراميدز التي أقيمت مساء الخميس على ستاد الاسماعيلية بالجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري العام.

ونجح فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز في الفوز على الإسماعيلي بثلاثية مقابل هدف واحد، أحرز أهداف بيراميدز طارق طه في الدقيقة 27 بعد تنفيذ ركلة حرة بإتقان، ومحمد فاروق في الدقيقة 67 من تسديدة رائعة، ونبيل عماد دونجا في الدقيقة 86، بينما أحرز محمد مخلوف هدف الاسماعيلي الوحيد في الدقيقة 89 ، وذلك خلال المواجهة التي أقيمت بينهما على ستاد الإسماعيلية، والتي جاءت ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في لقاء لم تنقصه الإثارة الكروية، بهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده للنقطة 54 محتلاً المركز الثالث، فيما توقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة 31 محتلاً المركز الثاني عشر.

فى شأن آخر، قال الاعلامي عمر ربيع ياسين إن مسئولو النادى الأهلى قرروا تجميد المفاوضات مع النادى الاسماعيلى بشأن الحصول علي خدمات لاعب الأخير باهر المحمدى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مؤكدًا خلال تقديم برنامجه، أن اللاعب أجري جراحة في غضروف الركبة خلال الايام الماضية، علاوة علي خضوعه لجراحة الفتاق خلال الفترة المقبلة، سيغيب علي إثرهما عن الملاعب لمدة لن تقل عن 6 أشهر.

وكان المحمدي هدفًا للنادي الأهلي لتعويض رحيل أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق، الذي رفض تجديد عقده اذلي ينتهي بنهاية الموسم، وقرر الرحيل إلي نادي بيراميدز.

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فى سياق مختلف، وافق المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى، والمشرف العام على قطاع الكرة على انضمام محمد سعد للعمل محللا للأداء ومخططا للأحمال بفريق الكرة الأول بالنادى. ويأتى انضمام محمد سعد بناءً على طلب المدرب البرازيلى، فى إطار سعيه على دراسة المنافسين بشكل أدق فضلاً عن تحديد نقاط القوة والضعف، بالإضافة لمتابعة مباريات الفريق وإطلاع الجهاز الفني للفريق عنها أول بأول أثناء المواجهات بالمنافسات المختلفة، وإعداد تقارير خاصة بأرقام وإحصائيات مع اعداد حالات فنية بغية خدمة الجهاز الفنى أثناء عمله.



