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عودة العمل بمكاتب تحفيظ القرآن اليوم بعد توقفها بسبب فيروس كورونا

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تعود للعمل اليوم مكاتب تحفيظ القرآن الكريم، عقب موافقة الأزهر الشريف، بعد توقفها بسبب انتشار جائحة ، مع اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية ومنها توفير أدوات التعقيم والمطهرات اللازمة لأماكن التحفيظ، التباعد بين الراغبين في الحفظ من خلال تقسيمهم إلى مجموعات والعمل على فترات، الالتزام بارتداء الكمامات الطبية.

 

كما شددت الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم، على أنه سيكون هناك متابعة دقيقة لأداء مكاتب تحفيظ القرآن الكريم والمكلفين بمتابعتها، من خلال قوافل ميدانية من الموجهين بقطاع المعاهد الأزهرية للتأكد من حسن سير العمل بالمكاتب وفق الإجراءات والضوابط المقررة.

 

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كانت الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية، قد حددت موعد اختبار محفظي المكاتب الأهلية الجدد دور يوليو لعام 2020 ، في 9 أغسطس الماضي ويتم تحديد امتحان فى القرآن الكريم كاملا، للمحفظ في شهري يناير ويوليو من كل عام، ويكون مقرُ الامتحان رئاسةَ قطاع المعاهد الأزهرية (الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم )، ويمكن لمحفظي المكاتب الأهلية الاشتراك في مسابقة الأزهر الشريف للقرآن الكريم من خلال طلابه، حيث يحصل المحفظ على مكافآة خاصة تزداد بزيادة أعداد الطلاب الفائزين من مكتبه.

 

 


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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