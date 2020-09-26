الصحة توضح آلية العمل بمنافذ الدخول والخروج من المدارس للحماية من كورونا

أكدت وزارة الصحة والسكان أنه سيتم تخصيص بوابات لدخول الطلاب في المدارس، كما سيتم تخيص بوابات للخروج فقط مع الاستمرار في قياس درجة الحرارة للطلاب تحسبا لعدوى كورونا .
وأضافت وزارة الصخة والسكان أنه سيتم التنسيق الكامل بين لمنع التزاحم بين الطلاب وخروجهم بشكل منظم مع اتباع الإجراءات الوقائية لمكافحة عدوي كورونا، مشيرة إلى أنه سيتم التنبية علي المشرفين والمدرسين بارتداء الماسكات خلال التعاملات اليومية داخل المدارس.
يشار إلى أنه تم اعداد خطة للحد من انتشار فيروس كورونا داخل المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وبإشراف من منظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونسيف، علي أن يتم انعقاد غرفة أزمات بشكل دائم للاستجابة السريعة لأي متغيرات قد تحدث، والعمل بشكل استباقي على اتخاذ القرارات.
وكان قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، قام بوضع القواعد الذهبية العشر للوقاية من الأمراض المعدية وفيروس كورونا المستجد، وتشمل (غسل اليدين جيدا بالماء والصابون، التهوية الجيدة، عدم لمس أغراض الآخرين وعدم لمس حرف السلم، استخدام الأغراض الشخصية، ترك مسافة آمنة بين الآخرين، لا مصافحة لا معانقة لا تقبيل، الانتظار خارج المكاتب أو الحمامات في مسافات آمنة أفضل من الانتظار داخل تلك الأماكن، عدم الاقتراب من أماكن بها تزاحم، تناول الأطعمة المفيدة والنوم فترات كافية والحرص على ممارسة التمرينات الرياضية الخفيفة بالمنزل).
كما يوجد ربط إلكتروني بين وزارتي الصحة والسكان والتربية والتعليم لمتابعة العمل بهذه الخطة بجميع المدارس، لرصد وتحليل بيانات الطلاب، والإبلاغ الفورى عن الاشتباه فى إصابة أى طالب.
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