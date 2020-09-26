قطار المحاكمات.. نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بخلية داعش أكتوبر

تشهد أروقة المحاكم، بالقاهرة والجيزة، نظر العديد من الجلسات، ولعل أبرزها نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بخلية داعش أكتوبر، ونظر إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ"غرفة عمليات رابعة".

خلية داعش أكتوبر

تنظر الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشرينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، والمنعقدة بطرة، أولى جلسات محاكمة 5 متهمين فى القضية 2765 لسنة 2020، أمن دولة طوارئ أول أكتوبر، والمقيدة رقم 177 لينة 2020 أمن دولة، لاتهماهم بخلية داعش أكتوبر الإرهابية.

وجاء فى أمر أنه فى غضون الفترة من 2013 وحتى عام 2015، بدائرة قسم أول أكتوبر بمحافظة الجيزة أسس المتهم الأول عامر سليم عامر سليم جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

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ووجه للمتهمين الثانى عبد الرحمن النجار، والثالث معاذ مصطفى، والرابع عبد الرحمن سليم والخامس أحمد عبد القادر الانضمام لتلك الجماعة.

ووجه للمتهمين من الأول وحتى الرابع تهم السفر للخارج والالتحاق بجماعة مسلحة مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحق وتعليم الفنون الحربية وسيلة لتحقيق أغراضها ف ارتكاب جرائم إرهابية التحق بجماعة داعش بدولة سوريا وتلقوا بمعسكراتها تدريبا على استخدام الأسلحة وتصنيع العبوات المفرقة وكيفية تفجيرها

غرفة عمليات رابعة

تنظر الدائرة الخامسة إرهاب ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، جلسة إعادة محاكمة المتهم سعد محمد عمارة فى القضية رقم 2210 لسنة 2014 جنايات العجوزة، فى القضية المعروفة بغرفة عمليات رابعة.

