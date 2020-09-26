فشل الإخوان لا ينتهى.. احتفالات للمصريين بالأعلام وصور الرئيس السيسى فى الشوارع والميادين بعد رفض دعوات العنف والفوضى والتخريب.....

عبر عدد من المواطنين عن سعادتهم البالغة بعد فشل دعوات جماعة الإخوان الإرهابية فى الدعوات المشبوهة للتظاهر والعنف والفوضى والتخريب، مؤكدين على دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسى.

وحرص المواطنون على الخروج فى الشوارع والمياديين، للاحتفال بفشل دعوات الإخوان، وسط حالة من الفرحة، وقالت إحدى المواطنات: "بنحب الرئيس السيسى ونعيش فى أمن وآمان" مع طفلها الذى ظل يردد "السيسى.. السيسى"، وقال مواطن آخر: "تحيا مصر ويحيا الرئيس السيسى".

وفيما ردد المواطنين هتافات "تحيا مصر".. و"بنحبك يا ريس".. و"يحيا السيسى"، وغيرها من الهتافات التى عبرت عن تكاتف أبناء الشعب المصرى مع الدولة المصرية في مواجهة دعوات العنف والتخريب والتظاهر.

وكانت الميادين والشوارع المصرية قد شهدت حالة من السيولة المرورية بالأمس فى كل المحافظات، لتكون خير رد على دعوات جماعة الإخوان الإرهابية للتظاهر فى إطار مخطط هذه الجماعة لنشر الفوضى والعنف، من خلال التحريض على التظاهر.

Advertisements

وعلى مدار الساعات الماضية، تحولت منصات السوشيال ميديا المختلفة لحملات سخرية من الجماعة الإرهابية التى فشلت في حشدها للمرة المليون وسارعت بالترويج عبر منافذها الإعلامية المشبوهة، بمقاطع فيديو مفبركة وقديمة، يظهر من خلالها اعمال فوضي لتنفيذ مخططها الملوث ضد الشعب المصري.

وشهدت شوارع المحافظات هدوء وسيولة مرورية، ولم تشهد أى تجمعات تظاهرية، فى حين خرج بعض المواطنين فى محافظة الإسكندرية، للتنزه على الكورنيش و الاستمتاع بهواء البحر فى هذا الوقت من العام.

فيما شهدت مدينة أسوان سيولة مرورية، ولم تشهد مدن وقرى المحافظة أى تجمعات تظاهرية، كما خيمت حالة من الهدوء على كل طرق محافظة أسوان وفى مقدمتها شارع كورنيش النيل بمدينة أوان والميادين والشوارع المتفرعة منه وكذلك طريق مصر أسوان السريع، وكما لم يتم رصد أى تجمعات نهائيا والحالة المرورية لم تسجل أى تكدسات أو تجمعات بكافة الطرق والميادين المشهورة، حيث هناك سيولة مرورية بكل المناطق.

كما سادت حالة من الهدوء الشديد فى الميادين والشوارع بمحافظة الإسماعيلية، حيث غاب المشاركون عن مظاهرات التخريبية التى دعت لها جماعة الإخوان الإرهابية، وشهدت الشوارع حالة من السيولة المرورية، خاصة ميدان المثلث أشهر ميادين محافطة الإسماعيلية، ولم يقف الأمر عن الإسماعيلية، حيث شهدت جميع الميادين حالة من الهدوء فى مختلف المحافظات.

