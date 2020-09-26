محمد صلاح يقود مران ليفربول استعدادا لمواجهة أرسنال.. صور

قاد اللاعب المصرى محمد صلاح المحترف فى صفوف فريق ليفربول الإنجليزى، مران الفريق مع زملائه استعدادا لمواجهة أرسنال، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدورى الإنجليزى الممتاز 2020-2021، حيث شارك حساب ليفربول عبر إنستجرام عددا من الصور أثناء مران الفريق.



حساب ليفربول ينشر صورا جديدة من مران الفريق

وفى وقت سابق أكد الألمانى يورجن كلوب، مدرب ليفربول، غياب جوردان هندرسون عن مواجهة أرسنال المحدد لها التاسعة مساء الاثنين المقبل على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2020-2021، لعدم اكتمال تعافيه من الإصابة التى لحقت به فى مواجهة تشيلسى بالجولة الثانية من البطولة، أكد يغيب جويل ماتيب أيضا لعدم عودته للتدريبات حتى الآن، وأنه سيستعيض عن خدمات اللاعبين بإشراك جو جوميز وبيلي كوميتيو مرة أخرى.

وأضاف كلوب، فى مؤتمره الصحفى للمباراة، "أعتقد أن جوردان هندرسون يجب أن يعود اليوم إلى التدريبات، هذا ما قاله لى الجميع، ولم يخبرنى أحد بشيء مختلف منذ ذلك الحين".



جانب من مران فريق ليفربول

وسئل كلوب أيضًا عما إذا كان تياجو ألكانتارا، الذى لعب 45 دقيقة على ملعب ستامفورد بريدج بعد استبدال هندرسون، لائقًا بما يكفى لبدء المباراة ضد أرسنال، فأجاب "سنرى، لدينا بضعة أيام للتدريب، بعض الأولاد يجب أن يتعافوا من الليلة الماضية، لذلك سنرى كيف نواجه آرسنال، لدينا الوقت للتفكير حتى الاثنين".

وبدأ لاعب الوسط نابى كيتا المباراتين الافتتاحيتين فى الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد، وتحدث كلوب عن رضاه عن صاحب القميص رقم 8 بعد أن طُلب منه تقييم تطوره منذ انتقاله إلى ملعب أنفيلد في صيف 2018.



فخر العرب

وقال كلوب عن نابى كيتا "نابي يبلى بلاءً حسناً حقاً لبعض الأسباب كان يعانى في الأشهر الماضية، في البداية كان جيدًا جدًا، لم أتحدث معه كثيرًا عن كرة القدم، أردت فقط السماح له بالقيام بأشيائه الطبيعية لذا كان ذلك جيدًا حقًا، ثم بدأت في تدريبه وأصبح أسوأ بسبب الحظ السيء بعض الشيء بسبب الإصابات، وكان عليه أن يتعلم اللغة، ليشعر بالاستقرار حقًا في الفريق وكل هذه الأشياء".

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واختتم كلوب حديثه عن كيتا قائلا "إنه يقوم بعمل جيد حقًا، نحن نعتني به، لقد لعب الليلة الماضية ضد لينكولن سيتي، ولعب الآن أول مباراتين في الدوري ، لذلك كل شيء على ما يرام".



محمد صلاح



مران فريق ليفربول



مران ليفربول



