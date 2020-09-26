الهند تسجل أكثر من 85 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أظهرت بيانات الحكومة الهندية أنه تم تسجيل 85 ألفا و362 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى عدد الإصابات بالفيروس منذ بداية الجائحة إلى 5 ملايين و903 ألفا و932 مصابا، وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية اليوم السبت، أنه تم تسجيل 1089 حالة وفاة على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات المرتبطة بالفيروس في البلاد حتى الآن إلى 93 ألفا و379 حالة وفاة.

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس على مدار الـ24 ساعة الماضية نحو 93 ألفا أيضا؛ ليتجاوز العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من الفيروس حتى الآن عتبة 4.8 مليون شخص.

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