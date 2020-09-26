احتفالات المصريين بالشوارع والميادين.. ومواطنة: البلد أمان وبنحبك يا سيسى.. فيديو

عبر عدد من المواطنين عن سعادتهم البالغة بعد فشل دعوات جماعة الإخوان الإرهابية فى الدعوات المشبوهة للتظاهر والعنف والفوضى، مؤكدين دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسى.

وحرص المواطنون على الخروج في الشوارع للاحتفال بفشل دعوات الإخوان الإرهابية، وسط حالة من الفرحة، وقالت أحد المواطنات: "بنحب الرئيس السيسى ونعيش في أمن وآمان"، وقال مواطن أخر: "تحيا مصر.. ويحيا الرئيس السيسى".

وفيما ردد المواطنين هتافات "تحيا مصر".. و"بنحبك يا ريس".. و"يحيا السيسى"، وغيرها من الهتافات مع رفع صور الرئيس عبد الفتاح السيسى، والأعلام المصرية، حيث عبرت هذه المشاهد عن تكاتف أبناء الشعب المصرى مع الدولة المصرية في مواجهة دعوات العنف والتخريب والتظاهر.

وكانت الميادين والشوارع المصرية قد شهدت حالة من السيولة المرورية بالأمس في كل المحافظات، لتكون خير رد على دعوات جماعة الإخوان الإرهابية للتظاهر في إطار مخطط هذه الجماعة لنشر الفوضى والعنف، من خلال التحريض على التظاهر.

