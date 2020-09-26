رئيس الوزراء اللبنانى المكلف يعلن اعتذاره عن تشكيل الحكومة

أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب اليوم السبت، اعتذاره عن تشكيل الحكومة بعد جهود استمرت قرابة شهر في ظل ضغوط فرنسية على زعماء لبنان للتكاتف حتى تخرج البلاد من أزمتها الطاحنة.
وقال أديب إنه اعتذر عن متابعة تشكيل الحكومة بعدما اجتمع مع الرئيس ميشال عون، وأضاف "تبين لي أن التوافق لم يعد قائما".
وكان قد قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف الدكتور مصطفى أديب، إنه وضع رئيس الجمهورية ميشال عون، في أجواء المشاورات التي أجراها في سبيل تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أنه سيعقد لقاء ثانيا مع "عون" في ذات الإطار.
جاء ذلك في تصريح صحفي مقتضب أدلى به مصطفى أديب عقب اللقاء الذي عقده مع الرئيس اللبناني بقصر بعبدا الجمهوري، حيث جرى البحث في آخر المستجدات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة والمشاورات التي يجريها في هذا الخصوص.
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