زى النهاردة.. ثلاثية الأهلى تطيح بـ"ماكاى وفاروق جعفر" من تدريب الزمالك

فى مثل هذا اليوم 26 سبتمبر 1993، نجح الأهلى فى تحقيق الفوز على الزمالك فى القمة رقم "72" بثلاثة أهداف نظيفة، فى مفاجأة من العيار الثقيل تسببت فى إقالة الأسكتلندى ديف ماكاى وجهازه الفنى بقيادة فاروق جعفر بعد قاد الزمالك للفوز بالدورى الممتاز موسميين متتاليين، بعد مرور أربع جولات فقط من مسابقة الدورى موسم "1993-1994" ، والتى أقيمت باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، تحت قيادة تحكيمية للسورى جمال الشريف، الذى قرر طرد نبيل محمود مدافع الزمالك بعد مرور دقيقتين فقط من عمر المباراة.

انتهى الشوط الأول بتقدم الأهلى بهدف سجله إبراهيم حسن من مسافة بعيدة سكنت شباك حسين السيد قبل نهاية الشوط بدقيقة واحدة، وفى الشوط الثانى سجل كل من محمد يوسف فى الدقيقة "68"، ومحمد عبد الجليل فى الدقيقة "82".

مثل الأهلى فى هذه المباراة: أحمد شوبير "كابتن الفريق"، إبراهيم حسن، علاء عبدالصادق، جمال السيد، محمد يوسف، محمد عبدالجليل، أحمد فهمى (ياسر ريان)، هادى خشبة، أسامة عرابى، أيمن شوقى، محمد رمضان (أحمد فيليكس) فى أول مشاركة رسمية له.

بينما شارك من الزمالك كل من: حسين السيد، حسين عبداللطيف، نبيل محمود، سامى الشيشينى، هشام يكن، خالد الغندور، طلعت منصور، أسماعيل يوسف، عفت نصار، أيمن منصور (وليد معاذ)، عثمانو (مصطفى إبراهيم).

وعلى مدار التاريخ، نجح الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 137 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

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وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.



