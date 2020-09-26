الداخلية تكشف تجار مخدرات غسلوا 20 مليون جنيه في التجارة

اتخذت الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين لقيامهما بغسـل 20 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال. تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "أحدهما مسجل شقى خطر"- مقيمان بمحافظة أسيوط) لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما ، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وقاما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى الزراعية والفضاء والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 20 مليون جنيه) تقريباً.



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