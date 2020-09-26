الحبس 3 سنوات لـ مصطفى الإمام رئيس شركة سينا كولا.. محكمة المنصورة تقضى بحكم جديد ضده بتهمة تحرير شيك بدون رصيد بقيمة 2 مليون جن...

يواصل "اليوم السابع" نشر الأحكام الصادرة من القضاء ضد المتهم "مصطفى الإمام" رئيس شركة سينا كولا، حيث صدر حكما جديدا من محكمة المنصورة الجزئية، ضد رئيس شركة سينا كولا، بتهمة تحرير شيك بنكى بمبلغ 2 مليون و400 ألف جنيه، لصالح الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، بعد أن قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه.



اوراق القضية

القضية رقم 1953 لسنة 2020 قيام المتهم "مصطفى الإمام" بتحرير شيك بنكى لصالح الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، بقيمة 2 مليون جنيه و400 ألف جنيه، وأكدت أوراق القضية أن الشركة قامت بإجراءات سحب المبلغ، إلا أنها فوجئت بعدم وجود رصيد كافى لصرف هذا المبلغ، فقامت على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه رئيس شركة سينا كولا.



القضية

من جانبها، نظرت محكمة جنح المنصورة ثان القضية، وأكدت فى حيثياتها، أن المتهم قام بتحرير شيك بنكى بدون رصيد بقيمة 2 مليون جنيه و400 ألف جنيه، لصالح الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالحبس 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه عن التهمة المنسوبة إليه.

دفاع المتهم قدم معارضة على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس المتهم 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه، بتهمة تحرير شيك بدون رصيد.

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محضر القضية

محكمة جنح المنصورة نظرت معارضة المتهم على حكم حبسه، ونظرت القضية من جديد، وأكدت فى حيثياتها أن الحكم الصادر ضد المتهم صحيحاً طبقاً للأوراق المقدمة، وقررت فى حكمها قبول معارضة المتهم شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد حكم محكمة أول درجة، بحبس المتهم 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه، وإلزام المتهم بالمصاريف، وبذلك لا يحق للمتهم الاستئناف على الحكم الصادر ضده، بعد تأكد المحكمة من تحرير المتهم لشيك بدون رصيد لصالح الشركة الوطنية لمنتجات الذرة.



الشيك

وهناك العديد من القضايا الصادر بها أحكام قضائية ضد المتهم مصطفى الإمام رئيس شركة سينا كولا، والمنظورة أمام القضاء والصادر فيها احكام قضائية ضد المتهم، وسنواصل نشرها تباعا.



رد البنك على الشيك



حكم المحكمة



قرار المحكمة فى الاستئناف على الحكم



