وثائق سرية تكشف قصة "جيمس بوند" الحقيقى وحكاياته مع النساء.. صور

كشفت وثائق سرية عن تفاصيل جديدة حول شخصية العميل السرى البريطانى جيمس بوند الحقيقى، والذى يتشابه اسمه مع نفس الشخصية التى جسدتها سلسلة أفلام العميل 007 على شاشات السينما، وقد شعر البولنديون بالصدمة والاضطراب بفعل أنباء عن وجود عميل بريطانى مشتبه به يدعى جيمس بوند فى الخدمة السرية لملكة بريطانيا، فى بولندا خلال حقبة الستينيات بعد أن نشر معهد إحياء الذكرى (IPN) عنه على وسائل التواصل الاجتماعى.

وفقًا لأرشيف المعهد البولندى للذاكرة الوطنية، جاء جيمس بوند إلى بولندا فى 18 فبراير 1964 وعمل رسميًا كأخصائى أرشيف للملحق العسكرى بالسفارة البريطانية، وسرعان ما لفت انتباه ضباط مكافحة التجسس البولنديين، وقالت مارزينا كروك مديرة أرشيف IPN، لوكالة "رويترز" للأنباء، "نعلم أنه كان فى بولندا.. بين عامى 1964 و1965".

وقالت "سافر قليلاً فى أنحاء بولندا.. كان يحب النساء مثله مثل اسمه الأدبى، لكن لا توجد حتى كلمة واحدة عن مارتينى - فى إشارة إلى النصيحة المفضلة للشخصية الخيالية - ومع ذلك، هناك معلومات بأنه يحب البيرة البولندية".

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كان بوند تحت مراقبة صارمة، وزار منطقتى بياليستوك وأولشتين فى شمال شرق بولندا لمحاولة اختراق المنشآت العسكرية فى الدولة السوفييتية التابعة، وفقًا للملفات، ومع ذلك، وُجد أنه لم يجر اتصالات مع مواطنين بولنديين، الأمر الذى كان سيكون له عواقب وخيمة على أى بولنديين يشتبه فى أنهم يعملون مع عملاء من الجانب الآخر من الستار الحديدى.

ظهر العميل البريطانى 007 الذى أنشأه المؤلف إيان فليمنج على الشاشة الفضية فى عام 1962 عندما لعب الممثل شون كونرى دور الشخصية فى فيلم "دكتور نو"، مما دفع البعض للاشتباه فى أن الجواسيس البريطانيين ربما كانوا يطلقون نكتة على نظرائهم البولنديين باختيارهم من اسم مستعار، وقال كروك: "ربما كان الأمر ممتعًا بعض الشىء مع الاستخبارات البولندية المضادة، وربما كان يتمتع بروح الدعابة".



