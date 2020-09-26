سيلينا جوميز تستعرض "ندبة زرع الكلى" بملابس السباحة: الآن أشعر بالثقة

شاركت المغنية العالمية سيلينا جوميز، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على انستجرام، صورة جديدة استعرضت خلالها "ندبة" مروعة جراء جراحة زرع الكلى التي أجرتها منذ نحو 3 سنوات.

وظهرت سيلينا جوميز في صورتها الجديدة تقف بكل ثقة وفخر دون شعورها بالحرج أثناء إظهارها ندبة زرع الكلى بعد ارتداؤها ملابس السباحة التي تميزت باللون الأزرق السماوي.



سيلينا جوميز تستعرض ندبة زرع الكلى بملابس السباحة في صورة جديدة

وكشفت المغنية والممثلة سيلينا جوميز في عام 2017 أنها خضعت لعملية زرع كلية من صديقتها المقربة وزميلتها الممثلة فرانسيا ريسا، وهو ما احتاجته بسبب معركتها مع مرض الذئبة الحمراء.

وعلقت سيلينا على الصورة عبر انستجرام قائلة :"عندما أجريت عملية زرع الكلى، أتذكر أنه كان من الصعب للغاية في البداية إظهار ندبي. لم أكن أريد أن أكون في الصور، لذلك ارتديت أشياء من شأنها أن تغطيها". وأضافت :"الآن، أكثر من أي وقت مضى، أشعر بالثقة في من أنا وما مررت به ... وأنا فخورة بذلك".

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سيلينا جوميز

وكشفت جوميز عن تشخيص مرض الذئبة في عام 2015، وتحدثت عن صراعاتها مع المرض وكذلك القلق والاكتئاب الناجمين عن المرض.

والذئبة مرض مزمن يمكن أن يؤثر على أي جزء من الجسم - عادة الجلد والمفاصل والدم والكلى، وفقًا لمؤسسة Lupus الأمريكية. تتعثر أجهزة المناعة لدى مرضى الذئبة بشكل أساسي، وبدلاً من محاربة الفيروسات والبكتيريا بالأجسام المضادة التي تخلق أجسامًا مضادة ذاتية تهاجم الأنسجة السليمة، بحسب "سي إن إن".



