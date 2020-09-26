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وفاة موجيلا لاعب سبورتنج الجنوب أفريقى عن عمر 28 عاماً

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أعلن نادى تي إس سبورتنج الجنوب أفريقى وفاة لاعبه كاتليجو موجيلا بشكل مفاجئ أمس، الجمعة، وقال النادى فى بيان عبر موقعه الرسمي، إنه اشتكى من دوار قبل أن يتعرض لوعكة صحية فارق على إثرها الحياة عن عمر يناهز 28 عاما"، وأضاف النادى فى بيانه، "يود نادي تي إس سبورتنج لكرة القدم أن يؤكد وفاة لاعبنا كاتليجو موجيلا، المعروف أيضًا باسم 'KG'. ورحل للأسف بعد أن اشتكى من دوار يوم 25 سبتمبر 2020".  

كان موجيلا لا يزال جديدًا في النادي بعد انضمامه للفريق في بداية موسم 2019-20 وشارك في 27 مباراة في جميع المسابقات مع سبورتنج وظهر بالقميص رقم 25 وأحرز أربعة أهداف في موسمه الول ساعدت الفريق في التأهل إلى دور الثمانية في كأس نيد بنك".

وقال النادي عن اللاعب، "كان لاعبًا متفانيًا في الفريق ومستعدًا دائمًا لبذل جهد إضافي. وموته المفاجئ يترك فجوة كبيرة في عائلة سبورتنج."

وتابع: "نود أن نتقدم بخالص تعازينا لأسرة اللاعب وأصدقائهم وزملائنا. قلوبنا وصلواتنا مع العائلة في هذا الوقت العصيب".  وأكد النادي أنه على اتصال مع عائلة موجيلا لمناقشة تفاصيل جنازة لاعب خط الوسط.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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