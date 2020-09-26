إليسا فى آخر أيام الصيفية..تقضى إجازة نهاية الأسبوع فى ركوب العَجَل.. صورة

ظهرت النجمة اللبنانية اليسا، فى إطلالة جديدة مع أخر أيام الصيفية، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها على تويتر، وهى تركب الدراجة "العجلة" خلال إجازة "الويك اند"، متمنية أن يكون اليوم جيدا على جميع محبيها وعشاقها، قائلة: "Good day lovers".



اليسا

وكانت النجمة اللبنانية إليسا، هنأت الشعب السعودى، مؤخرا، بمناسبة اليوم الوطنى الـ 90، ووجهت إليسا رسالة تهنئة عبر حسابها الرسمى بموقع "تويتر"، قائلة: "بمناسبة اليوم الوطنى السعودى الـ 90، بحب وجّه تهنئة قلبية صادقة للمملكة، قيادة، وحكومة، وشعباً، وأصدقاء. الله يحمى قيادتكم وبلادكم، ويعزّز دوركم الريادى فى المنطقة والعالم. شكراً لوقوفكم دايماً مع لبنان فى كل الظروف".



اليسا

وكانت إليسا، أعلنت طرح نسخة جديدة من ألبومها الجديد "صاحبة رأى" لكنها بعدد محدود، وتحتوى على أفضل أغنياتها خلال مسيرتها الفنية إضافة إلى أغانى الألبوم، وكتبت عبر حسابها بموقع "تويتر" "سعيدة لإعلان طرح نسخة محدودة من ألبوم صاحبة رأى قريبا.. تضم غلافا جديدا وكل أغانى الألبوم بالإضافة إلى الأغانى المفضلة التى أصدرتها خلال مسيرة 20 عاما.. من متحمس لذلك؟".

