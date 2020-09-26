الداخلية تضبط قضايا اختلاس واحتيال بقيمة 2.3 مليار جنيه خلال أسبوع

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، حيث استهدفت البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية)، (السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (382) متهم، وبحوزتهم (16 قطعة أسلحة نارية – 27 طلقة نارية مختلفة الأعيرة – 62 قطعة سلاح أبيض).

وأسفرت الجهود فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة ـ خلال أسبوع ـ عن ضبط (13) عنصر إجرامى بنطاق مديريات أمن (القليوبية – الشرقية – أسيوط - سوهاج) بإجمالى مضبوطات (17) قطعة سلاح (6 بنادق آلية – 3 بنادق خرطوش – مسدس – 7 فرد محلى – كمية كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة) ، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها "سرقة بالإكراه- سلاح نارى وذخائر - شروع فى قتل– مخدرات"..كما أن البعض منهم محكوم عليه بالإعدام والسجن "المؤبد، 40 سنة، وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

وتمكنت الجهود فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة من ضبط (1058) قطعة سلاح نارى (رشاش جرينوف - 94 بندقية آلية – 235 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 39مسدس – 689 فرد محلى الصنع – 1399 طلقة مختلفة الأعيرة – 1380 قطعة سلاح أبيض).

وأثمرت الجهود فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة عن ضبط (12) تشكيل عصابى ، ضموا (31) متهماً ، إرتكبوا (44) حادث سرقة متنوعة، وضبط (541) قضية أحداث وإعادة (9) سيارات مُبلغ بسرقتها، فضلاً عن كشف غموض (48) حادث (قتل عمد ، سرقة بالإكراه، حريق عمد ، إنتحال صفة) ، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (61) متهماً.

وأسفرت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ (508223) حكم قضائى، بينها (2295) حكم جناية، و(180782) حكم حبس، و(249632) غرامة، و(75514) مخالفة.

ووجه قطاع الأمن الاقتصادي حملات أمنية ، حيث شنت شرطة التموين حملات رقابية، أسفرت عن ضبط (8537 قضية تموينية متنوعة)، بينها ضبط (171) قضية إسطوانات بوتاجاز ، بمضبوطات بلغت (4534 إسطوانة بوتاجاز) تقدر قيمة الغاز المدعم (612090) جنيه، وضبط (15) قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (632255 لتر) لبيعها فى السوق السوداء، وضبط (8351) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (396,975) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (220) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات وزنت (139,550) طن ، وكذا ضبط (69) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت (24,257) طن.

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط (75566) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (50892279) جنيه.

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ونجحت الجهود فى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة في ضبط (1743) قضية فى مجال التهرب الضريبى والأموال العامة ، عبارة عن 164 قضية ضرائب عامة، وكشف (143) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و(187) قضية فى مجال الجمارك ، و(22) قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة ، و(419) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، وتنفيذ (522) حكم قضائى، و(259) قضية تحرى مدين ولجان فحص، وكذا ضبط (16) قضية فى مجالات مكافحة جرائم (إتجار فى النقد الأجنبى ، تحويلات مالية غير مشروعة ، توظيف أموال ، تهريب جمركى ، سوق مال) ، و(11) قضية فى مجالات (إختلاس وإستيلاء على المال العام ، تسهيل الإستيلاء على المال العام، إحتيال مصرفى ، غسل أموال ، كسب غير مشروع) قيمة إجمالية بلغت (2360973753جنيه مصرى) ، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

ونجحت شرطة النقل والمواصلات في ضبط (1360) قضية متنوعة، أبرزها جرائم (سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض - أموال عامة – حيازة مواد مخدرة) ، بالإضافة إلى ضبط (2) تشكيل عصابى ضم (4متهمين) إرتكبوا واقعتين سرقة، فيما نجحت شرطة المصنفات في ضبط (53) قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية، وتمكنت شرطة المسطحات المائية من ضبط (487) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - مراكب مخالفة - غزل مخالف - جوابى مخالفة) ، وكذا ضبط (670) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، (154) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف ( التعدى بالردم ) ، (204) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، (240) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، تأمين (386) لنش سياحى.

ولحماية الشباب من براثن الإدمان، نجحت الداخلية في ضبط (1259) قضية إتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها (1337) متهم، بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، وزنت (156,967 كيلو جرام)، وكمية من نبات البانجو المخدر، وزنت (52270,786 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (26,349 كيلو جرام) ، وكمية من مخدر الأستروكس، وزنت (25,247 كيلو جرام) ، وكمية من مخدر الفودو، وزنت (3,188 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأفيون ، وزنت (141جرام)، و (92132) قرص مخدر مختلف الأنواع.

ونجحت الجهود فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك في ضبط (8) قضايا بإجمالى (8) متهم .. بمضبوطات بلغت (315 كيلو جرام)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (229707) مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها (38702 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 41 قيادة تحت تأثير مخدر ، 6612 موقف عشوائى)، وفى مجال أمن الموانئ تم ضبط (15) قضايا تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل) ، وكذا (47) قضية متنوعة من أبرزها (جنحة مرورية ، دخول الدائرة الجمركية ، نصب، وفى مجال الأمن السياحى تم ضبط (2622) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (حيازة آثار- حفر وتنقيب عن الآثار).

وأسفرت الجهود فى مجال الحد من إنتشار فيروس (كورونا) عن ضبط (5763) قضية تموينية متنوعة، وضبط (59) قضية مقاهى مخالفة، وغلق (1835) محل مخالف لمواعيد الغلق، وغلق (5) أماكن (أنشطة تعليمية - تجمعات طلابية مراكز للدروس الخاصة)، وفى مجال مخالفة عدم إرتداء الكمامات تم ضبط (عدد 11650 سائق نقل جماعى).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.

