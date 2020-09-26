الفتاة المكسيكية تنشر رسالة صوتية منسوبة لزوجة الحضرى وتعلق: المرأة أسوأ عدو للمرأة

واصلت الفتاة المكسيكية Giovanna Valdatti نشر صور محادثات عبر تطبيقات التواصل الاجتماعى، والتى تزعم إجرائها مع عصام الحضرى حارس مرمى الأهلى والزمالك السابق ومنتخب مصر، وفى تعليقها على نفى الحضرى وجود علاقة خاصة بينهما وأن مجرد معجبة، قائلة، "يقول أنا معجب به.. حسنًا، لكن معجبة خاصة.. ويتدحرج على الأرض ضاحكًا لأنه أرسل لى صورًا فى سريره قبل النوم".

ونشرت الفتاة المكسيكية، عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، مقطعا صوتيا جديدا أشارت إلى أنه رسالة صوتية من زوجة الحضرى، التى تطاولت عليها بالشتائم ومطالبتها بالابتعاد عن زوجها، وكتبت Giovanna Valdatti، فى تعليقها على المقطع الصوتى، "حقاً أسوأ عدو للمرأة هو المرأة.. زوجة الحضرى بتشتمنى أنا وصديقتى كأننى أنا المخطئة، أن زوجها الناضج والذى يبلغ من العمر 47 عاماً ارتبط بأخرى من عمر أولاده وكذب على كل منا؟. أليس من الأفضل أن تتحدث معه هو بدلاً من سبى أنا وصديقتى ومهاجمة نساء مثلها لم يقترفوا خطأ؟".

كما نشرت Giovanna Valdatti صور محادثات زعمت إجراءها مع عصام الحضرى عبر تطبيق "واتس آب"، والتى يظهر من خلالها حارس مرمى الأهلى والزمالك السابق ومنتخب مصر، وهو يعبر عن اشتياقه إليها وتمنيه أن تبقى بجانبه.

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ويأتى هذا بعد قرابة أسبوع من إثارة حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى حول عصام الحضرى، بعد تسريب رسالة صوتية له مع مكسيكية، ظهر فيها الحضرى محاولاً ترديد بعض الكلمات باللغة الإنجليزية، وبدأت بعض الجماهير تتداول لمقطع الصوتى للحضرى، الأمر الذى استدعى رداً سريعاً من حارس المنتخب السابق.

وحينها رد عصام الحضرى على التسريب الصوتى المنسوب له مع إحدى المعجبات من المكسيك، والذى انتشر مؤخراً عبر مواقع السوشيال ميديا، وقال الحضرى عبر حسابه الرسمى على تويتر "يا جماعة منعا للقيل والقال وأنا مبحبش اتكلم كتير فى أى موضوع يحصل، اللى بيطلب منى رسالة صوتية أو فيديو اقول فيه كلمتين يفرحوه فى حدود الأدب أنا بعمل ده بالحب وبالود والدليل إن فى دلوقتى منصة إلكترونية بيتطلب فيها الكلام ده رسمى وبفلوس، ريحوا نفسكوا وشوفولكوا ترند غيرى".



