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التحفظ على زوج عثر على عروسه مشنوقة والتحريات تؤكد سبق محاولتها الانتحار ببلبيس

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كشفت تحريات المباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية، فى واقعة العثور على زوجة مشنوقة داخل مسكن الزوجية بعد 3 أشهر من الزواج، وجود خلافات زوجية بينها وبين الزوج، وأنها حاولت الانتحار من قبل، وتم التحفظ على الزوج وإحالته للنيابة العامة للتحقيق معه على خلفية اتهام أسرة المجنى عليها له بالتسبب فى وفاتها.

وقررت نيابة بلبيس العامة، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا لمركز شرطة بلبيس بوصول ربة منزل عمرها 18 سنة، مقيمة بندر بلبيس لمستشفى بلبيس العام، جثة هامدة إثر إدعاء شنق، وتبين أنها متزوجة منذ 3 أشهر، وتوجه ضباط مباحث مركز بلبيس، للمستشفى لمناقشة أهل المجنى عليها ومعرفة ملابسات الوفاة، وتم إخطار النيابة العامة التى أمرت بالتحفظ على الجثة.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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