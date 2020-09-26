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السديس يوجه بإعادة فتح برامج الزيارة للمرافق الخارجية التابعة لرئاسة الحرمين

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وجه الشيخ عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بإعادة فتح برامج الزيارة للمرافق الخارجية التابعة للرئاسة تدريجياً وفق الإجراءات الاحترازية، ابتداءً من 18 أكتوبر 2020، وهي: (مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، ومعرض عمارة الحرمين الشريفين، الكائنان بحي أم الجود، ومكتبة الحرم المكي الشريف، ببطحاء قريش).

ووفقا لصحيفة عكاظ، أكد السديس على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات المعنية حرصاً على سلامة وصحة الزائرين، واتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية الموجبة لذلك.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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