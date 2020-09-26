استبعاد 17 مرشحا بينهم 3 سيدات بانتخابات البرلمان بالدقهلية لتعاطيهم مخدرات

أرسلت اللجنة الطبية المشرفة على توقيع الكشف الطبي على المرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب بالدقهلية، كشفا باستبعاد 17 مرشحا من المتقدمين بأوراقهم إلى اللجنة القضائية، كون أن نتائج التحاليل الخاصة بهم تؤكد إيجابية تعاطيهم للمخدرات.

وقد أرسل الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، للمستشار رئيس محكمة جنوب المنصورة الابتدائية والمشرف على انتخابات مجلس النواب لسنة 2020، كشفا بأسماء 17 من المرشحين المتقدمين لخوض الانتخابات.

وأشار إلى أن الكشف خاص بنتيجة تحليل المخدرات، كما جاء في ترتيب الأسماء المتقدمين بأوراقهم، وحمل الكشف الموقع من الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة أسماء 3 سيدات و14 مرشحا من بينهم مرشح حزبي بأحد الدوائر بشمال الدقهلية.

يذكر أنه سوف يتم غلق باب للتقدم للانتخابات اليوم، أمام اللجنة المشرفة على تلقي الأوراق، وسوف يتم اغلاق باب الكشف الطبي اليوم ساعة الثانية ظهرا، وأنه تقدم 8 مرشحين بأوراقهم بالأمس إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات، وبذلك ارتفع عدد المرشحين إلى 315 مرشحا حتى الآن، ومن المتوقع أن تشهد الساعات الأخيرة تقدم عدد كبير من المرشحين للبرلمان.



